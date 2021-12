CdF : Mbappé envoie le PSG en 16es contre Vannes

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

32e de finale de la Coupe de France :

Stade du Hainaut.

Feignies-Aulnoye (N3) - PSG (L1) : 0-3.

Buts : Mbappé (16e sur penalty, 51e), Icardi (31e sur penalty) pour le PSG.

Grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs, le Paris Saint-Germain a tranquillement dominé Feignies-Aulnoye (3-0) pour valider son ticket en 16es de finale de la Coupe de France.

Le suspense entre le leader de la L1 et le club de National 3 ne durait pas longtemps. Puisque dans la foulée d’un but refusé à Icardi (12e), le PSG obtenait vite un penalty pour une faute sur Mbappé (15e), qui se faisait justice lui-même pour ouvrir la marque (0-1 à la 16e). Quelques instants plus tard, Mbappé provoquait à nouveau un penalty, qu’il offrait cette fois à Icardi pour le but du break (0-2 à la 31e). Au retour des vestiaires, le champion du monde français marquait un doublé du gauche après un centre de Dagba (0-3 à la 51e). Et puis, plus rien jusqu’au coup de sifflet final (0-3).

Avec cette victoire sans discussion possible, le PSG se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France. Le 2 ou 3 janvier, le tenant du titre parisien se rendra donc sur la pelouse de Vannes (N2).