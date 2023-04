Carte blanche totale pour Zidane, le Qatar joue son va-tout

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Sergio Ramos, Lionel Messi et peut-être Neymar, le coup de balai se prépare cet été au PSG. Kylian Mbappé sera le fleuron d'un club parisien dont le président Nasser Al-Khelaïfi rêve de voir Zinedine Zidane s'asseoir sur le banc de touche.

A chaque échec en Ligue des Champions, c’est à dire quasiment à chaque printemps, le PSG prépare sa révolution. L’idée est de tout balayer après la déception rencontrée sur la scène européenne, et l’été dernier, le Paris SG a tenté de faire machine arrière sur plusieurs points. Le recrutement de stars du football surpayées et qui n’apportent pas forcément leur expérience ou leur niveau de jeu dans les gros matchs a été pointé du doigt. Neymar a été poussé vers la sortie, tandis que Sergio Ramos et Lionel Messi se sont vus proposer une dernière chance de briller. La mission n’a pas été remplie avec cette élimination sans gloire en 1/8e de finale de la Ligue des Champions.

Le PSG repart à l'assaut pour Zidane

Désormais au centre du projet, Kylian Mbappé est le nouveau fer de lance, et il pourrait provoquer un coup de balai encore plus important que prévu. En effet, l’idée de se défaire de toutes les stars de l’équipe est désormais à l’ordre du jour dans l’agenda de Nasser Al-Khelaïfi. C’est ce qu’affirme Marca, pour qui le président du PSG envisage de prendre une mesure radicale pour ne plus se faire éliminer honteusement à chaque Ligue des Champions. Le journal espagnol affirme qu’une réunion extraordinaire a été prévue afin de faire le point sur plusieurs gros dossiers.

📸🔴🔵 Les photos de l'entraînement des Parisiens à deux jours de #PSGRCL. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 13, 2023

L’idée est de se séparer en fin de saison de Christophe Galtier, et tout faire pour séduire Zinedine Zidane, que Nasser Al-Khelaïfi veut absolument maintenant que le retour de Thomas Tuchel n’est plus envisageable. Une nouvelle offensive pour séduire le coach français est donc en préparation, avec des arguments financiers de taille. Cela même si, sur le plan sportif, la perspective de laisser partir Lionel Messi et Sergio Ramos, tout en faisant tout pour se séparer de Neymar, laisserait tout de même le Paris SG devant une page quasiment vierge. Est-ce le genre de défi que Zinedine Zidane jugerait comme motivant pour reprendre sa carrière, lui qui a toujours eu des équipes bâties pour aller loin en Ligue des Champions avec le Real Madrid ?

L’idée serait en tout cas pour le Paris SG de faire ce grand ménage afin justement de donner carte blanche à l’entraineur français. Avec un effectif à rebâtir, Zidane, qui n’apprécierait guère la présence de Luis Campos comme grand manitou du mercato à Paris, pourrait ainsi faire son choix et construire un effectif taillé sur mesure selon ses envies. Un projet Zidane-Mbappé qui aurait le mérite de représenter une vraie révolution, avec un entraineur fort capable de prendre des décisions radicales et de tenir un vestiaire, et un leader sportif qui serait littéralement l’épicentre du nouveau PSG. Un projet que Nasser Al-Khelaïfi aimerait porter à bout, lui qui a compris que le fait de recruter des stars à prix d’or ne voulait pas automatiquement dire qu’il y avait un succès de taille au bout en Ligue des Champions.