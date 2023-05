Carlos Soler est venu au chevet de Sergio Rico

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain du dramatique accident de Sergio Rico, un de ses coéquipiers du Paris Saint-Germain s'est rendu ce lundi à son chevet à l'hôpital de Séville où le gardien de but a été transporté en urgence.

Depuis 24 heures, l’inquiétude est grande concernant l’état de santé, le gardien de but remplaçant du PSG, qui a été victime d'un grave accident dimanche alors qu’il se rendait à un pèlerinage au lendemain du titre gagné par le club de la capitale et alors que Christophe Galtier avait donné deux jours de congés à ses joueurs. Transporté d’urgence par hélicoptère à l’hôpital Virgen del Rocio de Séville, le joueur de 29 ans est dans un état préoccupant et dimanche soir, via un communiqué, la famille de Sergio Rico a confirmé que les prochaines 48 heures seraient déterminantes. Pas de quoi rassurer sur les séquelles de cet accident intervenu dans le cadre d'une promenade à cheval.

Des visites autorisées pour Sergio Rico

Pepe Castro y Carlos Soler visitan a Sergio Rico tras su primera noche ingresado en el hospitalhttps://t.co/3b2cTwja2A — ElDesmarque Sevilla FC (@eldesmarque_sfc) May 29, 2023

Ce lundi, le portier du Paris Saint-Germain a eu droit à de la visite, puisque Pepe Castro, l’actuel président du Séville FC, est venu voir celui qui est né et a été formé dans la capitale andalouse. Autre personnalité du monde du sport à venir au chevet de Sergio Rico, Carlos Soler, son coéquipier espagnol du PSG qui a passé quelques minutes à l'hôpital. Depuis le communiqué de la famille du portier parisien, aucune nouvelle n'a été communiqué sur l'évolution des graves blessures de Sergio Rico, a priori tombé de cheval et qui aurait reçu des coups de sabot alors qu'il était au sol. Le Paris Saint-Germain est en contact avec la famille du joueur espagnol depuis dimanche matin, mais laisse évidemment le soin à cette dernière de s'exprimer sur l'état de santé Sergio Rico.