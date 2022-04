Carlo Ancelotti se lâche sur les méthodes du PSG sauce QSI

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions avec le Real Madrid, Carlo Ancelotti est revenu sur son aventure au PSG.

Durant un an et demi, le Paris Saint-Germain a eu la chance d’avoir un grand nom sur son banc en la personne de Carlo Ancelotti. De 2011 à 2013, l’actuel entraîneur du Real Madrid a dirigé le PSG pour un bilan de 49 victoires, 17 matchs nuls et 11 défaites. Malheureusement pour les supporters parisiens, l’aventure n’a pas duré plus davantage pour Carlo Ancelotti au PSG. A qui la faute ? Indiscutablement à la direction du club parisien. Et pour preuve, à la veille du choc entre le Real Madrid et Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti a dévoilé dans Marca les raisons de son départ du Paris SG. Les propos de l’entraîneur italien sont limpides et ne laissent aucune place au doute quant à sa motivation de quitter le PSG.

Carlo Ancelotti règle ses comptes avec les dirigeants du PSG : « C’était pour un match de #UCL, alors qu’on était déjà qualifiés (…), ils m'ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient. J'ai décidé en février que je partirai, même s'ils voulaient me prolonger. » pic.twitter.com/IZEYibcqUJ — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 26, 2022

Carlo Ancelotti dévoile pourquoi il a quitté le PSG

Très cash, Carlo Ancelotti confirme que la pression incessante de la direction parisienne, même quand cela ne s’impose pas, a été insupportable pour lui. Raison pour laquelle il a précipitamment quitté le Paris Saint-Germain après seulement deux ans passés dans la capitale française. « J'ai aimé le projet. Mais la deuxième année, ils n'étaient pas aussi contents de moi. Avant un match de Ligue des champions pour lequel nous étions déjà qualifiés, nous avons perdu un match de championnat avant d'en gagner un autre. Et ils m'ont dit que si je ne battais pas Porto, ils me licencieraient.... Je leur ai demandé comment ils pouvaient me dire ça, parce que ça brise la confiance. Et j'ai décidé en février que je voulais partir, même s'ils voulaient me prolonge » a dévoilé Carlo Ancelotti, qui a déjà critiqué à plusieurs reprises les coups de colère de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi, notamment après une défaite en Ligue 1 à Reims où le Mister italien s'était fait hurler dessus dans les vestiaires. Des attitudes qui n'ont servi à rien, puisque l'entraineur a depuis gagné de nombreux trophées prestigieux, et le PSG va probablement encore changer de coach l'été prochain.