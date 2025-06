Canal+ met le paquet pour le retour du PSG à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Diffuseur officiel de la Ligue des champions, Canal+ va mettre le paquet ce dimanche pour ne rien rater du retour à Paris de Luis Enrique et de son équipe au lendemain de la victoire du PSG en finale contre l'Inter.

« La finale de l'UEFA Champions League s'est terminée avec la victoire historique du Paris Saint-Germain sur le score de 5-0, l'aboutissement d'une saison historique et exceptionnelle pour le club de la capitale, et pour les chaînes CANAL+ qui diffusent l'ensemble des Coupes Européennes avec un savoir-faire unique. Pour vivre les festivités prévues dans le cadre du sacre historique du Paris Saint-Germain, les chaînes CANAL+ se mettent au diapason et proposent dès cet après-midi une programmation spéciale pour ne rien manquer de la parade des joueurs, des Champs-Élysées jusqu'au Parc des Princes », indique la chaîne cryptée avant de dévoiler son programme du dimanche, qui difussera en direct la descente des Champs par l'équipe du PSG, puis la grande soirée dans un Parc des Princes qui sera comble.

Programme de Canal+

13H15 émission spéciale LENDEMAIN DE FINALE sur CANAL+ et CANAL+FOOT

14H00 rediffusion de la FINALE PSG INTER MILAN sur CANAL+FOOT

15H30 édition spéciale en direct PARIS CHAMPION sur CANAL+FOOT

19H30 édition spéciale CANAL FOOTBALL CLUB sur CANAL+ et CANAL+FOOT

20H30 édition spéciale en direct PARIS CHAMPION sur CANAL+FOOT