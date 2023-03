Campos et Galtier sauvés, Riolo dénonce une magouille

Dans : PSG.

L'avenir du Paris Saint-Germain semble bien flou, même si le club de la capitale fonce vers un onzième titre de Champion de France historique. Christophe Galtier et Luis Campos sont au coeur des débats, et certains sont très remontés contre le duo.

Une semaine après sa triste élimination en Ligue des champions à Munich, le PSG a bien du mal à faire oublier à ses supporters que cette saison est un nouvel échec. Mais à en croire certains médias, du côté de Nasser Al-Khelaifi et du Qatar, on ne veut pas d’une nouvelle révolution, et pour une fois l’entraîneur français pourrait survivre à une humiliation européenne, ce qui n’avait pas souvent été le cas de ses prédécesseurs. Une mansuétude que Daniel Riolo a bien du mal à comprendre, enfin presque. Car même si on connaît la facilité du journaliste de RMC à s’emballer souvent très fort, dans l’histoire du Paris Saint-Germain, il a souvent mis son doigt là où ça faisait mal, et même très mal. Et s’agissant de la volonté des dirigeants qataris de conserver Campos et Galtier, Riolo n’y croit pas réellement, estimant que toutes ces rumeurs sortaient grâce aux relations liées par le directeur sportif du PSG dans certains médias français. Autrement dit Luis Campos serait protégé et fait actuellement marcher ses réseaux pour éviter de prendre la foudre en provenance de Doha.

Le PSG ne va rien changer, Riolo crie au bluff

Lors de l’After, Daniel Riolo a expliqué sa position. « Après l’élimination en Ligue des champions, la fin de saison n’intéresse plus personne. Et, alors qu’ils ont été installés l’année dernière dans le programme « Révolution, anti bling-bling » mis en place par Nasser Al-Khelaifi, le duo Campos-Galtier est déjà sur la sellette (…) A priori, avec les deux mercatos ratés et les prestations de Galtier, tout le monde devrait dégager. Et là, qu’est-ce qu’on ne voit pas ? Le grand barouf sorti par Luis Campos, la république des copains est de retour, avec comme dans « Qui veut gagner des millions ? » des appels aux amis. Franchement, Luis Campos est une personne très agréable, qui connaît le foot, avec qui il fait bon prendre un café et parler football. Sauf que là pour sauver sa place et celle de Christophe Galtier, ça passe par des relais dans les différents journaux où il a tissé au fil du temps des liens et des relations. Les ficelles sont grosses, car je connais les relations qui lient les uns aux autres, mais j’entends et je lis que « tout n’a pas été noir », « on va leur donner une deuxième chance », mais j’aimerais qu’on me dise ce qui n’a pas été noir au niveau du recrutement ou du jeu pratiqué par le PSG avec Christophe Galtier. Ce sont des manœuvres et j’annonce que ça va monter dans les semaines qui viennent sur le fait qu’il faut les laisser en place », prévient le journaliste avant de passer la deuxième couche.

« Galtier, honnêtement c’est très compliqué de lui donner une deuxième chance. Ce qu’il a proposé, ça n’a jamais été aussi mauvais dans toute l’ère QSI au niveau du jeu. Campos ne peut pas rester conseiller extérieur, ce n’est pas clair. Car quand on prend des joueurs, on ne sait pas si c’est dans l’intérêt du club ou son intérêt perso (…) S’il veut continuer comme cela avec plusieurs clubs, tu ne restes pas au PSG, tu prends Galtier, Galtier, il prend sa doudoune et hop vous partez et on fait une énième révolution, mais avec des gens qui bossent que pour le club. Mais le côté « On passe des coups de fil aux copains pour avoir de bons articles et de bons commentaires dans les émissions », ça commence à me casser les bonbons », a lancé un Daniel Riolo, plutôt agacé que l’on veuille faire croire que rien ne va réellement changer au Paris Saint-Germain dans les mois qui viennent.