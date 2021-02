Caen: Insulté par les fans de Neymar, Yago s'en fout

Dans : PSG.

Auteur d'une faute sur Neymar, juste avant la sortie sur blessure du joueur du PSG, Steeve Yago est l'objet de nombreuses injures et menaces. Le joueur de Caen reste zen.

Même s’il n’a pas directement provoqué la blessure aux adducteurs de Neymar, lequel sera absent pendant 4 semaines, Steeve Yago a commis une grosse faute sur la star brésilienne du Paris Saint-Germain juste avant la sortie du capitaine d’un soir, lequel avait aussitôt voulu défier sur l’action suivante celui qui venait de le secouer. Petites causes, grands effets, le joueur du Stade Malherbe de Caen a depuis mercredi soir pris une avalanche d’injures et de menaces via les réseaux sociaux, Yago étant accusé d’avoir mis Neymar au tapis. Face à cette situation, le défenseur caennais est sorti de son mutisme, en faisant savoir que toutes ces attaques n’avaient pas de prise sur lui.

« Merci à ceux qui me soutiennent face aux messages d’insultes que je reçois. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, cela ne m’atteint pas du tout. Même les insultes raciales, cela me passe au-dessus. Vous me connaissez, je suis plus fort que cela et je suis tranquille. On se voit samedi pour affronter Niort, on est ensemble les gars », a lancé Steeve Yago, histoire de dédramatiser toute cette histoire et de donner rendez-vous aux supporters caennais pour le match de Ligue 2 samedi à D'Ornano.