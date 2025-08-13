Ça chauffe au PSG, l’Italie calme Donnarumma

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Ejecté par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma peut compter sur le soutien de ses supérieurs en Italie. La Fédération transalpine garde un œil sur sa situation, tandis que le sélectionneur Gennaro Gattuso a immédiatement contacté le gardien parisien pour le rassurer.

En Italie, la situation de Gianluigi Donnarumma fait beaucoup parler. Ses compatriotes ne comprennent pas comment le Paris Saint-Germain peut pousser vers la sortie l’un des grands artisans du sacre en Ligue des Champions la saison dernière. La décision du coach Luis Enrique ne passe pas et pourrait bien avoir des conséquences sur l’avenir du portier en sélection. C’est du moins la crainte du président de la Fédération transalpine Gabriele Gravina.

Info @Eurosport_FR : Gennaro Gattuso a contacté directement Gigio #Donnarumma ces dernières heures pour le rassurer sur sa position en sélection et lui rappeler qu'il en demeure le capitaine. Le sélectionneur de la Nazionale a réaffirmé son soutien sans faille envers le gardien… pic.twitter.com/OciLRrpCsf — Guillaume Pacini (@Guillaumemp) August 13, 2025

« Gigio est très important pour nous, a confié le dirigeant sur Sky Sport. (…) Nous sommes inquiets, mais nous sommes convaincus qu'en plus d'être un gardien très fort, c'est aussi un joueur mature et complet. » Toujours au sein de l’instance, Gennaro Gattuso, lui, n’est absolument pas préoccupé. Le sélectionneur de la Nazionale s’est d’ailleurs empressé de contacter directement Gianluigi Donnarumma pour le soutenir et le rassurer. Selon les informations d’Eurosport, le technicien l’a conforté dans son statut de titulaire et de capitaine. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille ne doute pas de sa capacité à vite rebondir.

Gattuso en veut à Luis Enrique

Rien n’est acté pour le moment. Mais l’indésirable du Paris Saint-Germain semble déjà se diriger vers Manchester City. Le manager mancunien Pep Guardiola, pourtant fan des gardiens habiles dans le jeu aux pieds, pousse pour la signature de l’international italien. On parle d’un accord entre le dernier rempart et le cador anglais. Un éventuel transfert chez les Citizens ferait sûrement le bonheur de toutes les parties concernées. Y compris l’Italie et son sélectionneur Gennaro Gattuso qui, d’après La Gazzetta dello Sport, serait particulièrement remonté contre Luis Enrique.