C1 : PSG-Bayern, le tirage parfait... pour Paris

Vendredi midi, le tirage au sort de la Ligue des Champions a été sans pitié avec le PSG qui a hérité du grand favori, le Bayern Munich.

Tenant du titre, le Bayern Munich sera logiquement favori lors de la double confrontation face au PSG en quart de finale de la Ligue des Champions. Cela étant, cette position d’outsider peut être favorable aux coéquipiers de Neymar et de Kylian Mbappé selon Dominique Sévérac. Sur l’antenne de RTL, le journaliste s’est montré étonnement confiant pour le PSG dans l’optique de ce grand rendez-vous. Le consultant de La Chaîne L’Equipe estime par ailleurs que les hommes de Mauricio Pochettino sont capables de gagner la Ligue des Champions « tous les jours »… à conditions de ne plus se liquéfier dans les grands rendez-vous européens.

« Moi, je ne sais pas ce qu’il va se passer, mais ce tirage est une bénédiction pour le PSG. Contrairement à ce que j’entends. Selon moi, le PSG peut remporter la Ligue des champions tous les jours, chaque matin, chaque soir. Mais il a un problème avec la compétition, la gestion émotionnelle des événements. Il se tétanise au moment des grands matches, on ne sait pas pourquoi… Buffon perd ses gants, etc. Et bien là, ils ne sont pas favoris. Pour moi, tout est réuni pour un exploit colossal à l’Allianz-Arena. Je ne dis pas qu’ils vont se qualifier, je ne dis pas que ça suffira. Je pense que le PSG va gagner là-bas. Mais cette victoire ne sera peut-être pas suffisante pour se qualifier. C’est l’histoire du PSG de faire ça. C’est son ADN. C’est un club qui peut se ridiculiser, et qui peut créer les plus grands exploits. Plus c’est dur… éliminer le Barça, le Bayern, puis City s’ils sont qualifiés, ils en sont capables » a jugé Dominique Sévérac, qui refuse de faire du PSG une victime avant ce choc face au Bayern Munich. Un discours ambitieux que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi transmettront sans doute à leurs joueurs.