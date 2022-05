C'est promis, Messi va cartonner la saison prochaine au PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Auteur de seulement quatre buts en Ligue 1 et neuf en tout, Lionel Messi n'a pas connu un premier exercice facile avec le PSG. Pour son entraîneur Mauricio Pochettino, le championnat de France est dur et la Pulga sera bien mieux préparé la saison prochaine.

Arrivé en Ligue 1 dans la peau d'une terreur européenne et mondiale depuis près de 15 ans avec le FC Barcelone, Lionel Messi n'a pas tout à fait confirmé cela sur les pelouses françaises. Pour sa première saison au PSG, le bilan de l'Argentin a été plutôt décevant avec neuf buts marqués en 31 matches et une Ligue 1 seulement au palmarès. Il a surtout donné l'impression de ne pas être toujours concerné sur le plan physique. Habitué au championnat espagnol depuis sa jeunesse, Messi a du apprendre à connaître la Ligue 1. Un championnat souvent raillé mais aussi très rugueux et physique pour un petit gabarit comme le sien.

Un an de rodage avant de tout exploser pour Lionel Messi ?

Ce dernier constat est partagé par Mauricio Pochettino en personne. L'entraîneur du PSG estime que le championnat français a « un niveau très élevé », comme il l'a indiqué dans une interview pour Europe 1. Selon lui, beaucoup méconnaissent la difficulté du championnat de France et son exigence physique. C'était le cas de Lionel Messi à son arrivée l'été dernier. Mais, après un an en France, la Pulga va pouvoir exprimer bien mieux ses qualités pour son entraîneur.

Neymar Mbappe qui essayent de faire marquer Messi pour qu’il dépasse les 4 but en ligue 1 pic.twitter.com/vZcLhQ2vVM — B (@JackyBooooy) April 29, 2022

« Il est clair que le passage de Barcelone au Paris Saint-Germain a été un changement dans lequel un processus d’adaptation a été nécessaire. […] Messi a suffisamment de talent pour faire ce qu’il a à faire. Il va le faire. La saison prochaine sera une saison complètement différente pour lui », a t-il défendu. Une analyse que les supporters parisiens sont curieux de voir se confirmer la saison prochaine, surtout si Messi doit devenir l'atout numéro un du PSG avec un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.