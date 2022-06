C'est louche, Nice pousse Galtier vers le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Paris Saint-Germain se cherche son nouvel entraineur, et c’est Nice qui s’impatiente.

Le monde à l’envers dans ce dossier pas commun, puisque Mauricio Pochettino est toujours en place, mais son avenir ne fait quasiment plus aucun doute. L’Argentin va laisser sa place dès que le PSG aura entamé sa révolution, c’est à dire choisi son directeur sportif, et trouvé son futur entraineur. Les deux peuvent aller de paire, puisque Luis Campos va être bientôt nommé et le dirigeant portugais rêve clairement retravailler avec Christophe Galtier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OGC Nice (@ogcnice)

Deux problèmes se posent à cela toutefois. L’Emir du Qatar ne veut entendre parler que de Zinedine Zidane. Et même si cela ne fonctionnait pas avec l’ancien coach du Real Madrid, le plan B ne se nommerait pas Christophe Galtier. Autre souci, le coach champion de France avec Lille est toujours sous contrat avec Nice, et ne sera donc pas gratuit. Toutefois, à ce niveau, le PSG a au moins une bonne nouvelle à se mettre sous la dent. En effet, l’OGC Nice ne compte pas particulièrement retenir Galtier cet été, sachant que la première saison a été timorée sur le plan des résultats et assez houleuses sur le plan des relations avec Julien Fournier, le directeur du football du club azuréen.

Fournier offre Galtier au PSG

Julien Fournier reconnait en effet avoir entendu parler de l’intérêt du PSG pour son entraîneur, et ne ferme clairement pas la porte. Tout en mettant un petit coup de pression pour le timing. « Je suis comme vous, je lis. Mais il est sous contrat, c'est une réalité. Donc il a plus de chance d'être à Nice que de ne pas y être. C'est très basique mais c'est très vrai. Après, si le Paris-Saint-Germain vient, et c'est une décision que je ne peux pas prendre seul bien évidemment, quand vous avez ce type de club-là qui vient chercher l'un de vos joueurs ou votre entraîneur, c'est compliqué de dire « non » », a reconnu le dirigeant niçois, qui ne veut toutefois pas attendre encore des semaines que le PSG se décide.

🗣 Après une saison riche en émotion, @KMbappe, qui vient de prolonger jusqu’en 2025, et Lionel Messi, qui disputait sa première saison en Rouge et Bleu, nous racontent leurs meilleurs souvenirs jusqu’à l’obtention du dixième titre de 𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒. ⤵️ — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 9, 2022

« Chaque jour qui passe rend la tâche du Paris-Saint-Germain plus difficile, parce que nous, il faut qu'on avance pour la saison prochaine. S'ils le veulent, il ne faut pas qu'ils tardent », a livré Julien Fournier dans les colonnes de L’Equipe. Une façon tout de même d’offrir sur un plateau un Christophe Galtier qui est lui-aussi très tenté par l’idée de signer au PSG. Surtout que Nice pourrait se défaire d’un entraineur sous contrat avec qui cela ne fonctionne pas terriblement, et récupérer au passage une indemnité comprise entre 5 et 10 millions d’euros.