C'est le comble du mercato, le PSG s'accroche à Fabian Ruiz

Par Hadrien Rivayrand

Fabian Ruiz pourrait quitter le PSG l'été prochain lors du marché des transferts. Si Luis Enrique compte bien le garder, l'Atlético Madrid est persuadé de pouvoir rafler la mise dans ce dossier.

Le PSG peut encore tout rafler en cette seconde partie de saison. Luis Enrique devra pouvoir compter sur tous ses joueurs. L'Espagnol est persuadé que tous ses éléments auront un rôle à jouer et peuvent être déterminants à un moment donné. S'il y a bien un joueur que l'ancien du Barça apprécie, c'est Fabian Ruiz. Si le champion d'Europe n'a pas la cote auprès de beaucoup de fans et observateurs du Paris Saint-Germain, c'est un élément très apprécié en interne. Travailleur, discret et volontaire, Fabian Ruiz pourrait donc rester encore quelque temps au PSG. Une prolongation de contrat est même dans les tuyaux, alors que son bail dans la capitale expire en juin 2027. Attention tout de même à l'intérêt de certains clubs, dont celui de l'Atlético Madrid.

Fabian Ruiz, l'Altético y croit à fond

Selon les informations de Gol Digital, Diego Simeone fait en effet du Parisien l'une de ses principales cibles pour l'été prochain. L'Argentin cherche un joueur d'expérience et doté d'une vision de jeu à part. Fabian Ruiz coche toutes les cases dans l'esprit de Simeone, qui espère que sa direction parviendra à arracher l'ancien de Naples au PSG. Cela ne sera pas chose aisée car Luis Enrique ne veut pas du tout entendre parler d'un départ pour Fabian Ruiz. Concernant le prix de l'Espagnol de 28 ans, il est estimé à quelque 35 millions d'euros. Un montant qui ne fait pas peur aux Colchoneros. L'été prochain, le dossier Fabian Ruiz sera très intéressant à suivre. Mais avant cela, que ce soit pour le Paris Saint-Germain ou l'Atlético Madrid, il y a encore des défis de taille à relever. A noter que les deux écuries sont encore en lice dans toutes les compétitions et rêvent de tout rafler.