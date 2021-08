C'est la folie Lionel Messi en France ! Voilà les preuves !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi fera ses grands débuts en Ligue 1 sous le maillot du Paris Saint-Germain ce dimanche soir à Reims. Et la folie est totale autour de cette première apparition du sextuple Ballon d'Or.

Depuis qu’il a signé au PSG, Lionel Messi a clairement compris l’incroyable engouement provoqué par sa présence dans la capitale et dans la Ligue 1. Mais cette fois, la Pulga va quitter le calme du Camp des Loges pour découvrir la passion qui entourage sa signature à Paris à l’occasion du match Reims-PSG ce dimanche soir à Auguste-Delaune. Si le feuilleton Mbappé a passionné les foules cette semaine, les débuts de Lionel Messi dans le Championnat de France ont tout balayé d’un seul coup. Du côté de Reims, on a rapidement compris que cette rencontre était hors du commun lorsque les 20.546 billets mis en vente ont trouvé des acheteurs en Inde, en Amérique du Sud et un peu partout sur la planète, alors même que la présence de l’ancien joueur du Barça n’était pas encore officielle. Revers de la médaille, des tickets se revendent désormais à plus de 1.000 euros au marché noir.

Lionel Messi à Reims, c'est champagne !

Lorsque la mairie de Reims a lancé un concours afin de gagner des places pour cette rencontre, le serveur a croulé sous les demandes, 17.000 personnes tentant en même temps d’avoir un précieux sésame. Et le maire de la cité champenoise a demandé aux fans du Stade de Reims de réserver l’accueil qu’il mérite à Lionel Messi. « Je demande aux supporters de Reims d’accueillir comme il se doit les joueurs du PSG, les supporters. Nous devons montrer que nous savons accueillir, faire en sorte que ce soit une vraie fête. Toutes les caméras du monde entier seront braquées sur nous, offrons une belle image », a confié l’élu, conscient de tout ce que sa ville peut gagner dans l'opération de communication offerte par le Paris Saint-Germain et Lionel Messi.

Le Continental à #Reims prêt à accueillir le #PSG et #Messi : places neutralisées par des barrières, occultant en cours d’installation aux fenêtres, service de sécurité à l’intérieur… pic.twitter.com/3lAMCIPi0H — yann le blévec (@leblevec) August 29, 2021

Il est vrai que ce Reims-PSG aura une répercussion mondiale avec une diffusion en direct dans 208 pays. Ainsi, en Espagne, ce match sera diffusé en clair sur Telecinco, suite au rachat des droits TV de la Ligue 1 par la société de Gerard Piqué. De même, Ibai Llanos, célèbre twitcheur espagnol proche de Lionel Messi, a lui les droits pour donner la rencontre sur sa chaîne en Espagne. Et plus de 130 journalistes ont été accrédités pour ce match, un nouveau record en Ligue 1, l'ancien datant...des débuts de David Beckham sous le maillot du Paris Saint-Germain en 2013. Concernant les audiences en France, le fait que cette rencontre soit diffusée uniquement sur Prime Video va évidemment relativiser le succès, même si la chaîne d'Amazon s'attend également à battre son record.