Bukayo Saka ciblé, zéro star au PSG cet été ?

Par Corentin Facy

Après le fiasco de l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions, le PSG risque de vivre un mercato très agité cet été…

Et pour cause, l’avenir de Kylian Mbappé est plus incertain que jamais tandis que Mauricio Pochettino a de grandes chances de prendre la porte. Pour succéder à l’entraineur argentin, le nom de Zinedine Zidane est sur toutes les lèvres. L’ex-entraîneur du Real Madrid est la priorité du Paris Saint-Germain, mais la piste est difficile à concrétiser. A en croire la presse anglaise, Mikel Arteta est l’un des plans de secours du PSG au cas où Zinedine Zidane ne viendrait pas. Une information confirmée par The Sun, qui estime que l’actuel entraîneur d’Arsenal figure en bonne position dans la short-list des dirigeants parisiens. Le tabloïd britannique va même plus loin en affirmant que s’il débarquait au PSG, l’entraîneur espagnol, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, chercherait à emmener avec lui un ou deux joueurs faisant actuellement les beaux jours d’Arsenal.

Arteta plan B du PSG, ses idées pour le mercato

Le nom de Bukayo Saka est évoqué dans la mesure où la pépite du football anglais sera en fin de contrat avec Arsenal en juin 2023. Le milieu offensif a progressé à la vitesse de l’éclair sous les ordres de Mikel Arteta et pourrait suivre le technicien espagnol dans sa prochaine aventure. Nul doute qu’une potentielle arrivée de Bukayo Saka au PSG soulèverait un vent d’optimisme car même s’il ne s’agit pas d’une star du foot mondial tel que Messi ou Neymar, le jeune Anglais a tout pour plaire : des qualités exceptionnelles, une mentalité irréprochable et surtout une marge de progression colossale. D’autres joueurs sont évoqués comme potentiellement « dans les valises » de Mikel Arteta : Martin Odegaard, indispensable à Arsenal avec le coach espagnol mais aussi Ruben Neves (Wolverhampton) ou encore Alexander Isak (Real Sociedad), deux joueurs que Mikel Arteta souhaite recruter à Arsenal depuis un an. Autant dire que si l’entraineur d’Arsenal venait à signer au PSG, ce ne serait pas un défilé de grandes stars aux noms ronflants à Paris. Cela tombe bien, les supporters, dégoutés par la saison en cours et qui ont sifflé Messi et Neymar dimanche au Parc des Princes, ne veulent plus de cela.