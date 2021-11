Bientôt libre, Di Maria attend la réponse du PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Dans sa prolongation jusqu’en 2022 signée en mars dernier, Angel Di Maria avait inclus une option pour une année supplémentaire, à valider avec la direction du Paris Saint-Germain. A priori, l’ailier argentin n’y verra aucun inconvénient. Il ne reste plus qu’à attendre la décision des dirigeants parisiens.

Moins médiatisée que le cas Kylian Mbappé, la situation d’Angel Di Maria nécessite également l’attention du Paris Saint-Germain. Alors que son contrat devait expirer en juin dernier, le milieu de terrain polyvalent l’avait prolongé trois mois plus tôt, et ce jusqu’en 2022. Autrement dit, l’Argentin de 33 ans arrivera de nouveau à la fin de son bail l’été prochain, sauf si lui et la direction francilienne décident d’activer l’option pour une année supplémentaire. En ce qui concerne Angel Di Maria, « la réponse fait peu de doute », annonce le journal L’Equipe.

Di Maria ne se pose pas la question

L’ancien joueur du Real Madrid, ravi de côtoyer ses compatriotes Lionel Messi et l’entraîneur Mauricio Pochettino, ne voit aucun inconvénient à rester une saison de plus. D’ailleurs, le Parisien arrivé en 2015 en provenance de Manchester United considérait déjà cette deuxième année en option comme acquise pendant son récent entretien accordé à l’émission Téléfoot. « Ça a été la meilleure décision de ma vie de venir ici, confiait Angel Di Maria. La ville, les gens… Une de mes filles est même née ici… »

« Et du coup, j’ai décidé de rester deux saisons supplémentaires alors que j’étais en fin de contrat parce que ma famille est très heureuse ici. Et c’est pour toutes ces raisons que nous sommes très heureux », avait-il ajouté. Reste à savoir ce qu’en pense la direction. Cette dernière recevra sûrement un avis favorable du staff de Mauricio Pochettino, qui considère El Fideo comme un joueur essentiel pour l’équilibre de son équipe. S’il conserve son niveau de performance, l’international argentin n’aura pas à s’inquiéter.