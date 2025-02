Bernat n'est pas parti, le PSG est prêt à tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Juan Bernat appartient encore et toujours au Paris Saint-Germain. Le latéral gauche passe la saison en prêt à Villarreal qui ne serait pas contre l’interruption de son passage. Avant la fermeture du mercato hivernal, le club de la capitale tente désespérément de lui trouver un point de chute.

Contrairement à ce que l’on pouvait penser il y a quelques jours, Juan Bernat n’a pas définitivement quitté le Paris Saint-Germain. Le nom de l’Espagnol était pourtant apparu dans le dossier Randal Kolo Muani. Le club de la capitale, confronté à sa limite de prêts à l’étranger, semblait parti pour résilier le contrat de son latéral gauche prêté à Villarreal. Cette séparation devait permettre de débloquer l’attaquant qui attendait la validation de son départ à la Juventus Turin.

Kolo Muani plante un doublé pour la Juventus https://t.co/KIKqx80PYa — Foot01.com (@Foot01_com) February 2, 2025

L’international tricolore a bien rejoint les Bianconeri. Sauf que la situation de Juan Bernat n’a pas changé. L’ancien joueur du Bayern Munich est toujours en prêt à Villarreal et reste lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin prochain. Mais pas sûr que l’indésirable parisien termine la saison chez le Sous-marin jaune. Apparemment, l’écurie de Liga n’est pas opposée à l’interruption de son prêt cet hiver. Il faut dire que Juan Bernat joue très peu en Espagne. Cette saison, le latéral gauche de 31 ans n’a joué que 10 matchs en Liga, pour une seule et unique titularisation.

Un mince espoir pour Bernat

On comprend que l’international espagnol n’est vraiment pas indispensable dans l’effectif du coach Marcelino. Mais avant de mettre fin à son aventure à Villarreal, Juan Bernat tente de trouver un nouveau point de chute. C’est pourquoi La Gazzetta dello Sport affirme que le Parisien a été proposé quasi gratuitement à la Roma. Une initiative audacieuse et qui pourrait s’avérer payante. En effet, le quotidien italien ajoute que les Giallorossi n’écartent pas totalement sa signature dans les dernières heures du mercato. Et ce même si le Néerlandais du FC Twente Anass Salah-Eddine reste leur priorité.