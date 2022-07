Bernardo Silva ferme la porte au PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG suit depuis quelques semaines Bernardo Silva. Mais malgré une tentative récente dans l'échange avec Neymar, les chances parisiennes sont infimes.

Luis Campos n’a pas attendu de signer officiellement au PSG pour travailler sur les pistes de son choix en vue d’enfin emmener le club de la capitale au sommet. Bien avant sa nomination, le dirigeant portugais avait des idées précises sur les joueurs qu’il fallait à Christophe Galtier. L’offensive pour Nordi Mukiele, certes tardive, ne surprend ainsi personne tant Luis Campos avait ciblé l’homme de couloir du RB Leipzig. Il y a toutefois un joueur qu’il apprécie beaucoup et qui aura du mal à venir au PSG.

Son nom murmuré dans l'échange avec Neymar

Il s’agit de Bernardo Silva, que Luis Campos a couvé quand le Portugais évoluait à l’AS Monaco. Le faire signer au Paris SG serait ainsi un joli coup, et c’est pour cela que son nom est ressorti quand il a été question d’envoyer Neymar à Manchester City, et de récupérer un joueur en échange. L’ailier des Citizens a du mal à avoir le statut dont il rêve avec Pep Guardiola, même si l’aventure commune fonctionne tout de même depuis cinq ans. L’heure est peut-être venue pour l’international portugais de franchir un nouveau cap et changer de club ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manchester City (@mancity)

Si c’était le cas, ce ne serait pas pour rejoindre le Paris SG. En effet, le journal espagnol SPORT l’affirme, Bernardo Silva ne rêve que du FC Barcelone, et il se serait même déjà entretenu avec Xavi, en cas de possibilité pour un transfert cet été. Cela parait toutefois compromis, le club catalan ayant déjà dépensé gros. Résultat, l’ailier de poche l’a joué discrète après la victoire de son équipe face à Houston, aux Etats-Unis. « Tant que je suis un joueur de Manchester City, je donnerai tout pour le club », a promis l’ancien monégasque, dans une déclaration jugée comme légèrement ambiguë par ceux qui l’imaginent bien avoir envie de rejoindre le FC Barcelone cet été.