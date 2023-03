Bernardo Silva au PSG, l’énorme forcing signé Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré les doutes au sujet de son avenir, Luis Campos prépare le mercato estival du PSG et fait de Bernardo Silva sa cible n°1.

Coordinateur sportif du Paris Saint-Germain depuis l’été dernier, Luis Campos est loin de faire l’unanimité dans la capitale française. Le Portugais, qui n’est pas non plus satisfait de la situation actuelle, est en plein doute quant à son avenir. Pour l’heure, rien ne dit qu’il sera toujours à la tête de la direction sportive du Paris Saint-Germain l’été prochain. Mais en attendant de connaitre son avenir, Luis Campos prépare le mercato estival du club parisien comme si de rien était. En défense, il a déjà ficelé (ou presque) le dossier Milan Skriniar, en fin de contrat avec l’Inter Milan et qui devrait à moins d’une énorme surprise rejoindre le PSG au mois de juin. Le milieu de terrain sera le principal chantier de l’état-major du club de la capitale, les recrues de l’été dernier (Vitinha, Fabian Ruiz, Renato Sanches) n’ayant pas apporté ce qu’espérait Luis Campos. C’est ainsi que selon les informations de Relevo, le recruteur parisien veut s’offrir du lourd dans ce secteur de jeu avec un certain Bernardo Silva.

Ailier droit à l’époque de l’AS Monaco en 2017, le Portugais est désormais considéré comme un milieu de terrain par Pep Guardiola à Manchester City. Dans ce secteur de jeu, le PSG est défaillant, raison pour laquelle Luis Campos a fait de Bernardo Silva sa priorité dans l’optique du prochain mercato selon le média. Sur le départ à Manchester City, club où il reste important, Bernardo Silva aimerait changer d’ère. Pour des raisons personnelles, il privilégie pour l’instant un potentiel transfert en Espagne. Le FC Barcelone le suit de près mais pour des raisons financières, il apparait aujourd’hui fortement improbable de voir Bernardo Silva atterrir en Catalogne. C’est ainsi que selon Revelo, un transfert au PSG n’est pas impossible à imaginer. D’autant que Bernardo Silva n’est pas fermé à cette possibilité, lui qui entretient de très bons rapports avec Luis Campos mais également avec Kylian Mbappé depuis l’aventure monégasque en 2017. Reste maintenant au PSG et à Manchester City de trouver un accord financier, ce qui ne sera pas le plus simple au vu de la rivalité entre les propriétaires des deux clubs.