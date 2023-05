Bernardo Silva au PSG, il fixe des conditions brutales

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Pièce maîtresse de Pep Guardiola à Manchester City, Bernardo Silva est pourtant annoncé sur le départ. Le Portugais est cité du côté du PSG, mais il y a toutefois des conditions.

Couronné champion d'Angleterre, samedi soir, pour la cinquième fois de sa carrière, Bernardo Silva s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs de la Premier League à son poste, ou même en Europe. On l'a encore vu cette semaine en Ligue des champions, le joueur portugais signant un doublé fracassant contre le Real Madrid. L'ancien prodige de l'AS Monaco est en fin de contrat en juin 2025 avec les Citizens et il commence à avoir des envies de départ. Le Portugais va encore devoir disputer une finale de FA Cup contre Manchester United, mais surtout une finale Ligue des Champions contre l'Inter Milan à Istanbul le 10 juin prochain. Bernardo Silva a démontré qu'il avait les qualités pour s'imposer n'importe où et forcément plusieurs gros clubs européens suivent attentivement sa situation. Et notamment le PSG qui souhaite absolument le recruter pour remplacer Lionel Messi. Cela tombe bien, le joueur de 28 ans n'est pas insensible au charme du club de la capitale. Vadim Vasyliev, ancien responsable de Monaco, où évoluait Bernardo Silva, a évoqué la possibilité d'un départ de ce dernier de Man City.

L'arrivée de Silva au PSG, les autres joueurs ont un coup à jouer

« Bernardo peut jouer dans n'importe quelle équipe. Après le PSG, je pense que ça dépend aussi de certains départs s'il y en a. C'est un joueur qui apporte une plus-value », a prévenu l'ancien vice-président de l'AS Monaco entre août 2013 et février 2019, devenu conseiller de joueurs, ce dimanche sur Téléfoot. Bernardo Silva a failli rejoindre le FC Barcelone l'été dernier et Xavi est toujours très intéressé à l'idée de le recruter. Tout comme le PSG qui va tout faire pour parvenir à convaincre l'international portugais (80 sélections) de revenir joueur en Ligue 1. Le PSG devra probablement se séparer de certains joueurs afin de libérer la masse salariale, déjà très élevée pour faire de la place au joueur formé à Benfica. Bernardo Silva va assurément attendre la fin de la saison avant de prendre une décision sur son avenir qui devrait se tourner vers Paris ou la Catalogne. À moins que Manchester City lui propose de prolonger son aventure en Angleterre, même si la compagne du joueur portugais souhaiterait finir sa grossesse dans la capitale française.