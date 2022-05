Benzema a tué la saison du PSG, le terrible aveu

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après le match nul contre Troyes dimanche (2-2), Marco Verratti a reconnu que la défaite contre le Real Madrid avait massacré la saison du PSG.

Un match nul de plus pour le Paris Saint-Germain, qui termine la saison en roue libre après avoir été éliminé de la Ligue des Champions de manière précoce et après avoir sécurisé son titre de champion de France. Le match de dimanche soir contre Troyes en est la meilleure illustration avec un match nul contre une équipe du bas de classement. Au micro de Prime Video après le 2-2 contre l’ESTAC, le milieu de terrain parisien Marco Verratti a reconnu que l’élimination dès les 8es de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid de Karim Benzema, auteur d'un triplé au match retour à Santiago Bernabeu, avait été un tournant décisif dans la saison du Paris Saint-Germain. L’international italien a conscience et le reconnait, cette élimination précoce a été un véritable coup de massue pour le PSG, dont les joueurs ne se sont finalement jamais vraiment remis.

L'aveu de Verratti sur la saison du PSG

« Il y a un peu de frustration. Je pense que ce sont des matchs où il faut prendre du plaisir et prendre du plaisir, c'est gagner et bien jouer comme une équipe. Nous sommes dans l’un des moments les plus tranquilles de la saison parce qu’on n’a pas de pression. Nous n’avons juste qu’à prendre du plaisir. Quand tu es libre dans ta tête, tu peux prendre encore plus du plaisir. Je suis un peu frustré pour ça. On arrive en fin de saison et on sort toujours des matchs en étant énervés. Ce n'est pas la chose dont on rêve en fin de saison, surtout quand on est déjà champion. Je pense que sincèrement, on pourrait faire beaucoup mieux avec l’équipe qu’on a. Dans les moments difficiles, on pourrait être mieux. On s'est peu entraîné ensemble, j'ai l'impression que les six premiers mois sont passés sans qu'on ne réussisse à faire trois entraînements ensemble. Entre les voyages en sélection, ou les joueurs qui revenaient trop tard pour jouer, les six premiers mois étaient très difficiles. Après, j’ai trouvé qu’on avait quelque chose de mieux. On l’avait un peu démontré dans la période du Real Madrid. Contre le Real, on était bien. Je pense que ce match nous a tués, comme les supporters » a dévoilé Marco Verratti, sans langue de bois et qui reconnait que le PSG ne s’est pas remis de l’élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Un aveu plein de franchise suffisamment rare pour être souligné de la part d’un joueur de Paris.