Benfica met le PSG en colère avec cette offre ridicule

Par Corentin Facy

Plombé par les blessures, Renato Sanches a enfin pu rejouer cette saison avec le Benfica Lisbonne, où il totalise 21 matchs. De quoi donner des envies au club portugais avec le milieu sous contrat avec le PSG.

En août 2022, le Paris Saint-Germain a pris le risque de poser 15 millions d’euros sur la table pour recruter Renato Sanches. L’international portugais sortait d’une bonne saison à Lille, avec un titre de champion de France à la clé. Mais le miracle n’a finalement pas eu lieu pour le PSG, qui n’a jamais pu profiter du talent incroyable du milieu de terrain portugais, trop souvent blessé. Prêté à l’AS Roma la saison dernière, Renato Sanches a de nouveau été prêté en 2024-2025, cette fois au Benfica Lisbonne.

🚨🚨 Benfica vai avançar para um novo empréstimo de Renato Sanches para 2025/26, revela o @Record_Portugal. pic.twitter.com/omVjPCgrCm — Diário de Transferências (@DTransferencias) June 25, 2025

Très rarement titulaire, il a tout de même pu participer à 21 matchs toutes compétitions confondues, une amélioration qui laisse l’espoir au Benfica de voir Renato Sanches disputer une saison dans son intégralité l’an prochain. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle selon Record, le club portugais souhaite renouveler le prêt de Renato Sanches d’une saison supplémentaire. Le staff médical du Benfica aurait trouvé l’origine des problèmes du joueur, une carence en collagène qui expliquerait en grande partie ses blessures par le passé.

Benfica veut encore un prêt de Renato Sanches

Le club portugais serait à présent plus confiant pour maîtriser la santé du joueur, et en refaire un milieu de terrain de très haut niveau. Pour le PSG, un nouveau prêt gratuit et sans option d’achat ressemble néanmoins à une offre ridicule, voire provocante. Car cela fait déjà deux ans que Paris agit de la sorte avec Renato Sanches, à Rome puis au Benfica, et le plan de Luis Campos n’est sans doute pas de le prêter une troisième fois, sans rien y gagner. Les négociations s’annoncent donc serrées entre les dirigeants portugais et ceux de Paris. Qui pourraient aussi être tentés de conserver le joueur, si comme la presse semble le dire, ses problèmes physiques sont derrière lui.