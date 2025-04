Benfica fait une proposition étonnante au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sera attendu l'été prochain sur le marché des transferts. Le club de la capitale ne manquera pas de dossiers à gérer, notamment au rayon des départs.

Le Paris Saint-Germain peut encore tout rafler en cette fin de saison et les esprits sont logiquement concentrés afin de remplir tous les objectifs du club. Mais Luis Campos doit également gérer de son côté les prochains dossiers chauds du mercato estival. Au rayon des départs, de nombreux joueurs vont quitter le navire, notamment ceux qui ont été prêtés avec option d'achat. Renato Sanches est concerné, lui qui a repris du rythme au Benfica cette saison. Le club portugais est d'ailleurs très content des performances et du comportement du Portugais et compte désormais lever l'option d'achat afin de le recruter définitivement. Problème, Benfica compte renégocier avec le PSG le montant de l'option, actuellement fixé à 10 millions d'euros.

Le PSG donnera bientôt sa réponse pour Renato Sanches

Selon les informations de Foot Parisien, la direction du club portugais ne veut en effet pas payer autant pour Renato Sanches. Les bonnes relations entre les deux équipes pourraient en revanche faciliter un deal. Paris veut avant tout se débarrasser du salaire de l'ancien Lillois et ne devrait pas compliquer son départ. Le média rajoute que Benfica attend la réponse prochaine du Paris Saint-Germain concernant le nouveau montant à payer. A 27 ans, Sanches semble enfin lancé avec Benfica malgré des blessures qui polluent encore sa carrière. L'international portugais a pris part à 17 rencontres toutes compétitions confondues avec le club portugais depuis le début de la saison. Il n'aura jamais su s'imposer au Paris Saint-Germain malgré les attentes élevées à son sujet. Luis Enrique ne compte pas sur lui et souhaite s'appuyer sur des joueurs fiables physiquement.