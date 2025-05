Beau joueur, Kylian Mbappé félicite le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Quelques minutes après la démonstration du PSG en finale de la Ligue des champions face à l'Inter (5-0), Kylian Mbappé a tenu à saluer la performance de son ancien club.

Un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain en avouant qu'il pensait pouvoir gagner plus facilement la Ligue des champions en rejoignant Madrid, Kylian Mbappé a été beau joueur en félicitant ce samedi soir le titre européen décroché par le club de la capitale après une incroyable finale que le PSG a dominée de la tête et des épaules. « Le grand jour est enfin arrivé, la victoire et avec la manière de tout un club, Félicitations PSG », a lancé Kylian Mbappé sur Instagram.