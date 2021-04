Bayern-PSG : Suspicion de Covid pour Gnabry

Dans : PSG.

L’incertitude plane autour de la participation ou non de Serge Gnabry au choc entre le Bayern Munich et le PSG en Ligue des Champions.

« Il a mal à la gorge et il sera probablement forfait » a expliqué l’entraîneur bavarois Hans-Dieter Flick dans l’après-midi en conférence de presse. A en croire les informations obtenues par RMC, le staff médical du Bayern Munich attend en réalité le résultat d’un test PCR passé par Serge Gnabry afin de savoir si l’international allemand est disponible. Et pour cause, l’ex-attaquant d’Arsenal a passé un test antigénique qui s’est révélé positif samedi. Afin de confirmer ce diagnostic, un test PCR a été pratiqué et il déterminera la disponibilité ou non de Gnabry contre le PSG.