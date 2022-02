Bataille royale pour Pochettino, le PSG adore !

Dans : PSG.

Sous contrat pendant encore un an et demi au PSG, Mauricio Pochettino est dans une situation assez étonnante.

La performance réalisée face au Real Madrid lui permet de regagner un gros crédit, même si tout sera remis en cause à chaque match avec le Paris SG en Ligue des Champions. Une défaite à Madrid avec une élimination, ou autre chose qu’une finale de C1, et le technicien argentin verrait son avenir être presque scellé. Déjà l’été dernier, la situation avait été quelque peu surprenante, avec, seulement six mois après son arrivée au PSG, son nom annoncé du côté du Real Madrid et de Tottenham. L’ancien joueur parisien n’avait pas moufté, entretenant visiblement ces possibilités avant de voir le club de la capitale lui prolonger son contrat.

Pochettino out peu importe la fin de saison ?

Cette prolongation de contrat, tout le monde sait au Paris SG que cela ne garantit pas à un entraineur d’aller au bout de l’aventure. Surtout quand l’Emir du Qatar rêve de mettre Zinedine Zidane sur le banc de touche depuis désormais trois mois. Résultat, un départ l’été prochain de Mauricio Pochettino est fortement envisageable, à moins qu’il arrive à remporter la C1. Et encore…

Et pour le faire venir, une petite guerre est en train de s’installer entre deux clubs bien connus. Le Daily Mail affirme que Manchester United comme le Real Madrid songent à Pochettino pour la saison prochaine. Chez les Red Devils, la piste est connue de longue date pour prendre la suite de Ralf Rangnick, et le profil de celui qui a mené Tottenham à la finale de la Ligue des Champions plait énormément.

Carlo Ancelotti en danger au Real

Mais surtout, c’est désormais le désir du Real Madrid de s’offrir l’actuel coach du PSG qui est en train de grimper en flèche. Florentino Pérez n’a pas du tout aimé la prestation de ses joueurs à Paris la semaine dernière, et si la qualification est toujours jouable, l’image montrée et le fait que les stars soient toujours sur le banc, comme Hazard ou Bale, l’agace profondément. Un départ de Carlo Ancelotti est désormais envisageable à l’issue de la saison, et ce même si le titre en Liga semble promis aux Madrilènes. Au début du match du week-end dernier face à Alavès, les joueurs et l’entraineur ont été hués par la foule, alors qu’ils sont largement en tête du championnat.

Voilà qui laisse envisager une belle partie de poker menteur, car le PSG pourrait récupérer une belle somme en transférant Mauricio Pochettino, un bénéfice assez inattendu mais qui met en tout cas Nasser Al-Khelaïfi en position de force. Mais Zinedine Zidane devrait pour cela donner son accord pour rejoindre Paris, ce qui est loin d’être fait. En tout cas, deux clubs rêvent de l’Argentin, surtout s’il est libre. Et le marché des entraineurs est souvent le premier à bouger en Europe. Résultat, le début d’été pourrait bien être chaud à ce niveau.