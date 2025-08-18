Barcola inquiète le PSG, « ‍un truc s’est cassé ‍»

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Titulaire au sein d’une équipe du PSG remaniée à Nantes dimanche (0-1), Bradley Barcola n’a pas brillé. De quoi susciter une inquiétude chez certains suiveurs du club parisien au sujet de l’international français.

Meilleur passeur du Paris Saint-Germain la saison dernière, Bradley Barcola débute cet exercice 2025-2026 avec un statut différent. L’ancien joueur de l’OL est désormais un remplaçant dans l’esprit de Luis Enrique derrière les titulaires Dembélé, Doué et Kvaratskhelia. Ce dimanche à Nantes lors de la première journée, Barcola était toutefois titulaire en raison de l’important turn-over instauré par l’entraîneur espagnol du PSG. Sur son côté gauche, l’international français n’a pas brillé. Peu entreprenant, le joueur formé à Lyon n’a pas pris le moindre risque et son langage corporel a interpellé certains observateurs.

PSG : Bayern, Liverpool, le dossier Barcola prend feu https://t.co/uACvAjWYky — Foot01.com (@Foot01_com) August 16, 2025

C’est notamment le cas de Jean-Louis Tourre, présent à la Beaujoire pour commenter le match sur RMC et qui n’a pas masqué ses inquiétudes au sujet de Bradley Barcola dans l’After Foot. « Je n'ai pas aimé le langage corporel de Barcola alors qu'il devait être le leader de l'attaque parisienne ce soir. Il ne tente même plus de dribbles en un contre un. Il fait beaucoup de passes en retrait, je me demande s’il n’y a pas un truc qui s’est cassé au niveau de la confiance. Il fait des différences contre Tottenham quand il a de l’espace, mais pas face aux blocs bas » a d'abord analysé le successeur de Jean Resseguié sur RMC, avant de conclure.

Barcola, une première prestation inquiétante

« Dans les petits espaces, je l’ai déjà vu faire un peu plus, tenter des choses, tenter des dribbles. Sauf que si tu n’as pas ça, tu passes une heure avec un jeu vraiment trop stérile » a analysé le journaliste de RMC, qui attend beaucoup plus d’un joueur comme Bradley Barcola, qui doit amener de la spontanéité et et de la provocation au jeu du PSG, et qui n’a rien apporté de tout ça contre Nantes ce dimanche. L’argument physique ne doit toutefois pas être oublié au moment d’analyser la performance parisienne, car il est bon de rappeler que le champion d’Europe en titre n’a repris l’entraînement que depuis une dizaine de jours et n’a disputé aucun match amical avant sa rencontre de Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi dernier. Ce qui explique peut-être la performance timide de Barcola face aux Canaris.