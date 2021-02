Barça-PSG : Coup dur pour Pochettino, Di Maria vers le forfait

Dans : PSG.

Touché contre l’OM en donnant la passe décisive à Kylian Mbappé pour le premier but, Angel Di Maria n’a quasiment aucune chance d’être apte pour la rencontre de mardi face au FC Barcelone.

L’Argentin souffre de la cuisse et si la blessure n’est pas profonde, elle nécessite une bonne semaine d’arrêt. Le faire reprendre pile poil pour le déplacement en Catalogne relèverait du miracle mais le staff du PSG espère toujours une très bonne nouvelle. Mais même dans le clan Di Maria, on estime que le délai risque d’être très difficile à respecter, et Mauricio Pochettino va donc devoir se préparer à se passer de l’un de ses pions majeurs dans la transition offensive.

En revanche, Marco Verratti revient bien après ses petits pépins physiques, et sauf rechute, il sera opérationnel pour affronter le Barça. Un club espagnol qui doit lui aussi faire fasse à de nombreux soucis au niveau de l’infirmerie, puisque Ansu Fati est d’ores et déjà forfait tout comme Philippe Coutinho. Gérard Pique, Sergio Roberto et Ronald Araujo sont eux certains de manquer le match aller au minimum.