Banderole et chants injurieux à Nantes, le PSG se fâche

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain n'a pas manqué de faire connaître sa colère après le nul décroché par son équipe à Nantes. Une banderole injurieuse et des chants homophobes ont poussé le club de la capitale à se plaindre.

Le PSG, et son propriétaire qatari, sont régulièrement la cible de banderoles humiliantes, et les Parisiens sont également associés à un chant homophobe malheureusement bien connu. Et cela a encore été le cas mardi soir lors du match en retard entre le FC Nantes et le Paris Saint-Germain à la Beaujoire. Mais, contrairement à d'habitude, les dirigeants des champions de France ont cette fois rapidement réagi via à un communiqué officiel.

Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les messages et chants injurieux et discriminatoires qui ont été constatés ce 22 avril au Stade de La Beaujoire à l’occasion du match Nantes - Paris Saint-Germain. Ces propos participent à un amalgame inacceptable,… — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2025

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les messages et chants injurieux et discriminatoires qui ont été constatés ce 22 avril au Stade de La Beaujoire à l’occasion du match Nantes - Paris Saint-Germain. Ces propos participent à un amalgame inacceptable, totalement étranger à l’esprit de compétition et aux valeurs du sport.

Le Paris Saint-Germain rappelle son attachement absolu au respect des personnes, au refus de toute forme de haine ou de stigmatisation, et au bon déroulement des compétitions dans un climat serein », indique le PSG dans un communiqué.