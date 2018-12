Ballon d'Or : Les Français votent Mbappé et vont donc pleurer

Dans : PSG, Foot Mondial, Equipe de France.

A la veille de la remise du Ballon d'Or 2018, RTL et Groupama ont fait réaliser par Odoxa un sondage sur le choix des Français pour ce trophée de meilleur joueur de l'année. Et ce n'est pas vraiment une surprise, 56% de nos concitoyens estiment que ce prix doit être décerné à un joueur de l'équipe de France championne du monde l'été dernier en Russie. Et dans la liste des joueurs tricolores, Kylian Mbappé pointe largement en tête avec 47% des souhaits, contre 22% en faveur d'Antoine Griezmann et 8% pour Raphaël Varane.

Et ce sondage indique même que 40% des Français pensent que Kylian Mbappé va décrocher ce Ballon d'Or 2018, l'attaquant du Paris Saint-Germain étant promis à ce trophée pour 38% des amateurs de football. Cela risque donc de pleurer dans les chaumières lundi soir puisque c'est désormais un secret de Polichinelle, c'est Luka Modric, finaliste malheureux du Mondial mais vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid qui sera probablement couronné.