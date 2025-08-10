Ballon d'Or ‍: La règle changée pour éviter les jaloux au PSG ‍?

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Ballon d'Or est un sujet de préoccupation majeur en ce moment au Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Ligue des champions, le club parisien peut rafler le trophée avec Ousmane Dembélé ou Achraf Hakimi. L'attaquant est privilégié, ce qui écœure Rolland Courbis.

Le Paris Saint-Germain a connu une année 2025 quasi parfaite en remportant la Ligue 1, la coupe de France et surtout la Ligue des champions. Les Parisiens ont aussi atteint la finale de la Coupe du monde des clubs. Dans ces conditions, il serait difficile d'imaginer le Ballon d'Or échapper aux joueurs parisiens. Cette semaine, neuf joueurs de Luis Enrique ont été nominés par France Football pour succéder à l'Espagnol Rodri. Deux d'entre eux sortent du lot, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi. Les deux parisiens sont concurrencés par le jeune barcelonais Lamine Yamal à ce stade.

Courbis veut créer deux Ballons d'or distincts

Le PSG court le risque d'une dispersion des voix favorable à Yamal. Ainsi, le club parisien fait de plus en plus la promotion d'Ousmane Dembélé dans les médias. Ses coéquipiers avouent face caméra que l'attaquant mérite de gagner le Ballon d'Or avec ses 35 buts et 16 passes décisives toutes compétitions confondues en 2024-2025. Un procédé un peu injuste pour Hakimi. Le latéral marocain (11 buts, 16 passes décisives) a été défendu par Rolland Courbis sur RMC. L'ancien entraîneur estime qu'il mérite autant le trophée que Dembélé et qu'il paye surtout le fait d'être un défenseur. Pour résoudre le problème, Coach Courbis veut créer un Ballon d'Or pour les attaquants et un pour les défenseurs.

🗣️👀 @rollcourbis : "Le Ballon d'Or est le trophée le plus con de la planète. Ce qui est paradoxal, c’est qu’il a été inventé par des gens intelligents. Je veux voir un Ballon d'Or offensif et un Ballon d'Or défensif." pic.twitter.com/dyZZCJN0NA — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) August 10, 2025

« Je me permets de dire que le Ballon d’Or est le trophée le plus con de la planète. Et l’anomalie c’est que ce trophée a été fait par des gens intelligents. Vous êtes en train de me dire qu’aujourd’hui on va s’occuper de savoir si c’est Dembélé ou Hakimi. […] Ça ne vous dérange pas de savoir que peut-être ce n’est pas autre chose que le règlement qui va empêcher celui qui aurait mérité d’être ballon d’or (de gagner). Quand j’entends « on va tout faire pour que Dembélé gagne », je suis très content pour lui mais je ne voudrais pas être à la place d’Hakimi. C’est pour cela que je demande deux Ballons d’or, un sur le plan offensif et un sur le plan défensif », a t-il expliqué dans les Grandes Gueules du Sport. Cela augmenterait encore le nombre de récompenses remises par France Football après le trophée Yachine pour les gardiens et le trophée Kopa pour les jeunes. Une escalade nécessaire pour plus d'équité ?