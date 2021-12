Ballon d’Or : L’aveu de Messi risque d’énerver Lewandowski

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de son septième Ballon d’Or, Lionel Messi peut plus que jamais prétendre au statut de meilleur joueur de l’histoire. Mais tous ces débats et ces distinctions n’intéressent pas vraiment l’attaquant du Paris Saint-Germain, peu attiré par la lumière.

Une fois de plus, son sacre ne fait pas l’unanimité. Alors que l’attaquant ne réussit pas ses débuts avec le Paris Saint-Germain, et que son principal concurrent Robert Lewandowski marche sur l’eau depuis l’année dernière, les journalistes votants dans le monde entier ont décidé de lui attribuer le Ballon d’Or 2021. L’Argentin, principalement plébiscité pour son titre en Copa America, remporte ainsi cette récompense individuelle pour la septième fois de sa carrière. Et peut plus que jamais prétendre au statut de meilleur joueur de l’histoire.

« Ça ne change rien pour moi »

Mais le moins que l’on puisse dire, c’est que le débat n’intéresse pas Lionel Messi. « Je ne l'ai jamais dit, pensé, ni même essayé de me faire à cette idée, a répondu la Pulga au magazine France Football. Pour moi, le seul fait de pouvoir être considéré ou cité comme l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est plus que suffisant. C'est quelque chose que, jamais, je n'aurais osé imaginer ou rêver. Mais... (Il marque une pause.) Je ne sais pas comment le dire pour que ce ne soit pas mal interprété... »

« Ce n'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais, disons, que je n'accorde pas tellement d'importance à tout ça, a minimisé le Parisien. Ça ne change rien pour moi d'être le meilleur ou non. Et je n'ai jamais non plus cherché à l'être. » Si Lionel Messi fait preuve d'humilité, sa déclaration devrait tout de même agacer certains concurrents qui rêvent de remporter le Ballon d’Or depuis des années. Difficile de ne pas penser à Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich qui aurait mérité cette distinction l’année dernière, et peut-être même lundi dernier.