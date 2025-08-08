Ballon d'Or ‍: Al-Khelaïfi est à Paris pour calmer tout le monde

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Ce jeudi 7 août, France Football a dévoilé la liste des 30 nommés au Ballon d'Or 2025. Une liste dans laquelle se trouve neuf joueurs du Paris Saint-Germain. Une cohabitation délicate, alors que le club a publiquement manifesté son soutien à Ousmane Dembélé.

Avec 9 nommés sur 30 dans la liste des nommés au Ballon d'Or 2025, le Paris Saint-Germain confirme son écrasante domination sur la France et l'Europe du football lors de la saison passée. Vainqueurs de la Ligue des champions, de la Ligue 1 et de la Coupe de France, les Rouge et Bleu ont inspiré un respect singulier partout dans le monde. Une telle situation a pu arriver grâce au travail remarquable de Luis Enrique qui a réussi à faire ressortir le meilleur de chacun de ses joueurs. Mais le fait qu'il y ait autant de joueurs parisiens dans les nommés pourrait diviser les voix et porter préjudice au favori Ousmane Dembélé. Un favori qui suscite d'ailleurs la jalousie de ses coéquipiers en interne.

Dembélé fait des jaloux au PSG

Daniel Riolo vire Barcola du PSG https://t.co/U4pkmY60uQ — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme L'Equipe, quelques heures après la publication de la liste des 30 nommés. Le quotidien sportif français explique que la campagne du PSG en faveur d'Ousmane Dembélé a eu de quoi créer une forme de jalousie au sein du vestiaire. D'autres joueurs de l'effectif espèrent secrètement être lauréats à l'issue de la cérémonie, mais la prise de position publique de Luis Enrique et de Nasser al-Khelaïfi à l'égard du numéro 10 a apparemment généré de la frustration.

Pour calmer le jeu, le président du Paris Saint-Germain s'est rendu au Campus PSG ce jeudi pour tenir un discours plus apaisé. Devant son groupe, il a affirmé que « tous les joueurs du PSG méritaient » le Ballon d'Or, le dirigeant qatari ne voulant pas que la quête du trophée provoque déjà des étincelles alors que la présence de neuf joueurs du PSG dans la liste pourrait finalement faire le jeu de Lamine Yamal.