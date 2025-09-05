Ballon d’Or ‍: A Barcelone, on milite pour Hakimi

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Prétendant au Ballon d’Or, Achraf Hakimi a reçu un soutien inattendu. La candidature du latéral droit du Paris Saint-Germain est étonnamment mise en avant dans la presse catalane.

A l’approche de la cérémonie prévue le 22 septembre, de nombreux observateurs continuent de donner leur pronostic pour le Ballon d’Or. Sans surprise, les avis en France sont majoritairement favorables aux joueurs du Paris Saint-Germain. Et plus particulièrement à Ousmane Dembélé. Le même phénomène est constaté du côté de Barcelone où l’on milite logiquement pour Lamine Yamal. Mais à travers le journaliste Achraf Ben Ayad, le média catalan Mundo Deportivo a souligné la crédibilité de la candidature du Parisien Achraf Hakimi.

« Hakimi mérite le Ballon d'Or, a écrit notre confrère. Beaucoup penseront que je veux faire bonne impression, mais non. Achraf mérite cette récompense pour ses performances et ses statistiques. L'international marocain a été un protagoniste essentiel dans les succès du PSG. Et si l'on parle du sacre en Ligue des Champions, Hakimi est toujours apparu dans les moments clés. Sans oublier non plus ses prestations fantastiques en Ligue 1, en Coupe de France et en Supercoupe d'Europe. »

Une juste récompense pour sa carrière

« (…) Je sais que ce trophée est toujours attribué aux attaquants et aux milieux, mais il est temps de récompenser aussi le travail des défenseurs comme cela avait été fait avec Cannavaro en 2006, a réclamé le compatriote du latéral droit. On dirait que les défenseurs doivent en faire deux fois plus, et ce n'est même pas suffisant. Hakimi n'a pas seulement été important dans les succès de son club, il est aussi une référence en sélection marocaine depuis plusieurs années, avec une demi-finale historique au Mondial au Qatar et une médaille olympique aux JO de Paris. »

« Vous direz que cela ne compte pas pour cette saison. Mais en réalité, cela doit représenter un plus pour valoriser la carrière d'un joueur qui n'a que 26 ans, mais qui a déjà porté les maillots du Real Madrid, du Borussia Dortmund, de l'Inter Milan et du PSG. Achraf, je ne sais pas ce qui se passera au Ballon d'Or, mais pour moi tu es déjà le gagnant cette saison », a tranché le journaliste qui n’est pas non plus objectif sur le sujet.