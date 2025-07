Ayyoub Bouaddi, le coup de folie du PSG

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

En quête de jeunes joueurs à fort potentiel, Nasser al-Khelaïfi essaye de faire pression sur l'entourage d'Ayyoub Bouaddi (LOSC) pour qu'il signe au Paris Saint-Germain et non au Real Madrid.

Ce n'est plus un secret pour personne : le Paris Saint-Germain n'est plus dans cette optique de dépenser sans compter et espérer que cela fonctionne. Depuis l'arrivée de Luis Enrique en 2023, qui travaille avec beaucoup de coordination avec Luis Campos, les mercatos parisiens sont plus calmes et réfléchis. Surtout, les joueurs ciblés ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. La paire de Luis apprécie plutôt un effectif jeune, garni de joueurs à très fort potentiel. Et force est de constater que cela a fonctionné puisque les Parisiens ont remporté la Ligue des champions avec un effectif d'une moyenne d'âge de 24 ans seulement. A priori, la tendance reste la même pour ce mercato avec plusieurs pistes explorées qui cochent ces critères d'âge, dont le très précoce Ayyoub Bouaddi du LOSC. Un joueur aussi ciblé par le Real Madrid.

Al-Khelaïfi veut faire déjouer le Real Madrid pour Bouaddi

Il n'y a pas que sur les terrains que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid apprécient s'opposer. En coulisses, la bataille est tout aussi rude. Comme l'indique Don Balon, Nasser al-Khelaïfi veut faire pression sur l'entourage d'Ayyoub Bouaddi pour que ce dernier accepte de signer au PSG plutôt qu'au Real. Le média espagnol va même jusqu'à dire que le club de la capitale est entré en négociations avec Lille pour un transfert cet été. En privilégiant la Ligue 1 plutôt que la Liga, le natif de Senlis aurait un cadre rassurant pour sa progression. Avec Luis Enrique, en tout cas, il n'aurait aucun mal à avoir du temps de jeu.

Le milieu de terrain du LOSC, qui n'est âgé que de 17 ans, sort d'une saison impressionnante pour un joueur aussi jeune. Il compte 36 participations, dont 9 remarquées en Ligue des champions, lors de la saison dernière et a vu sa cote exploser (28 ME aujourd'hui selon Transfermarkt).