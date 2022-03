Avec Pogba et Zidane, le PSG prend sa revanche sur le Real

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

En fin de contrat en juin prochain avec Manchester United, Paul Pogba reste un joueur convoité en Europe. Le Real Madrid et le PSG font partie de ses principaux prétendants. Mais, dans ce match, c'est le PSG qui pourrait cette fois-ci avoir le dernier mot.

Les dernières saisons et les dernières contreperformances ont renforcé l'idée que le PSG doit recruter au milieu de terrain. Les prestations décevantes de Georginio Wijnaldum, arrivé libre l'été dernier, n'ont pas refroidi les dirigeants parisiens. Ceux-ci visent un autre joueur de Premier League en fin de contrat, Paul Pogba. Le Français est proche de la fin de son aventure avec Manchester United dans une saison qui ne l'a vu jouer que 16 rencontres en Premier League. Pogba et son agent Mino Raiola réfléchissent à un départ d'autant que les prétendants ne manquent pas. Le Real Madrid et le PSG montrent un fort intérêt pour lui notamment.

Snobé par le Real, Pogba privilégie maintenant Paris

Florentino Perez est un admirateur de longue date du milieu de l'Equipe de France. Il avait déjà essayé de le faire venir par le passé mais les négociations avaient échoué à cause des prétentions financières trop élevées du joueur et de son agent. Madrid retentera le coup cet été mais cela ne sera pas simple car Paul Pogba a mal pris l'échec précédent comme le révèle le journal espagnol El Nacional.

🚨 Paul Pogba is now a priority signing for PSG this summer.



(Source: L'Equipe) pic.twitter.com/7tAC1pOqoT — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 28, 2022

En froid avec le Real Madrid et sur les conseils de Mino Raiola, Paul Pogba privilégie maintenant une signature au PSG. Le Français, séduit par l'intérêt du club parisien à son égard, n'est pas insensible non plus à une possible arrivée de Zinédine Zidane sur le banc du PSG. En Espagne, on voit dans cette opération une possible vengeance de Nasser Al-Khelaifi envers le Real Madrid. Le président parisien est déçu par son homologue madrilène après l'épisode de la Superligue, le dossier Mbappé et l'après-match houleux du huitième de finale retour la semaine dernière. Il a donc l'occasion de lui jouer un bien vilain tour avec une signature de Paul Pogba, espérant que ce coup médiatique soit aussi positif sportivement.