Avec Bellingham, le PSG va commettre une grave erreur

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Très convoité avant le mercato estival, Jude Bellingham intéresse notamment le Paris Saint-Germain. Mais le prix réclamé par le Borussia Dortmund a de quoi inciter les Parisiens à bien réfléchir.

Ce sera sans doute la principale attraction du prochain mercato. Lié au Borussia Dortmund jusqu’en 2025, Jude Bellingham refuse de prolonger. Le milieu de terrain espère rejoindre une équipe plus ambitieuse parmi les clubs qui le convoitent. En plus de Manchester City et du Real Madrid, l’international anglais intéresse le Paris Saint-Germain qui aurait déjà pris contact avec son entourage.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Une piste pertinente pour les Parisiens ? Spécialiste du foot français pour CaughtOffside, Jonathan Johnson estime que le club francilien n'a pas intérêt à s'avancer sur ce dossier estimé à plus de 100 millions d'euros. « Recruter un joueur de qualité comme Bellingham serait un gros coup pour le PSG, a d’abord reconnu le journaliste. Peut-être que c'est leur objectif si d'autres clubs commencent à abandonner la course pour le milieu du Borussia Dortmund. »

« On a déjà vu que Liverpool avait abandonné la partie pour Bellingham. Mais si des top clubs décident de jeter l'éponge, c'est que le prix demandé par Dortmund est probablement exorbitant, a-t-il imaginé. Personnellement, je serais surpris si le PSG envisageait réellement de le recruter. Il serait idéal pour le PSG sur beaucoup de points, parce qu'il coche beaucoup de cases dans ce qu'ils recherchent pour renforcer leur milieu. »

Priorité aux jeunes talents français

« Mais il ne correspond pas sur beaucoup de points aussi, par exemple sur le fait qu'ils essayent d'instaurer une nouvelle culture essentiellement basée sur de jeunes talents français, et plus particulièrement issus de la région parisienne si possible. Je ne pense pas que les chances de voir Bellingham au PSG soient élevées. S'ils réalisent ce transfert, ils devront faire un gros sacrifice financier, et ils n'auraient plus beaucoup de marge pour renforcer d'autres postes alors que le PSG doit presque reconstruire tout l'effectif », a prévenu Jonathan Johnson, qui voit plutôt Paris s’attaquer au Niçois Khéphren Thuram ou au Lensois Seko Fofana.