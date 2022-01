Aubameyang au PSG, la folle rumeur anglaise

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A une semaine de la fin du mercato, le PSG n'a pas recruté de renfort, mais en Premier League on pense que Leonardo pourrait rapidement bouger pour un attaquant supplémentaire.

Au cœur d’une polémique lors de la récente Coupe d’Afrique des Nations, Pierre-Emerick Aubameyang traverse une période difficile puisque l’attaquant gabonais a été mis au placard par Mikel Arteta début décembre, l’entraîneur d’Arsenal n’ayant pas supporté le comportement extrasportif de celui qui était son capitaine. A 18 mois de la fin de son contrat avec les Gunners, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne est très clairement poussé vers la sortie, et son avenir immédiat est pour le moins incertain. Flairant le bon coup, et ayant des moyens financiers à la hauteur, deux équipes saoudiennes se sont pointées à l’Emirates Stadium afin de faire savoir qu’ils acceptaient de prendre en charge le salaire d’Aubameyang (420.000 par semaine) en échange d’un prêt. Cependant, The Athletic annonce ce lundi que l’attaquant international gabonais a fermement refusé de signer en Arabie Saoudite, estimant qu’à 32 ans il pouvait encore faire carrière dans un championnat européen. Exit donc les pistes exotiques, même si entre Arsenal et lui le torchon brûle.

Aubameyang trop cher même pour le PSG ?

Journaliste pour le média spécialisé, et souvent bien informé, David Orstein explique que si Pierre-Emerick Aubameyang refuse de rejoindre l’Arabie Saoudite, son salaire est tout de même un gros problème pour les clubs européens, au point que le club londonien craint de ne lui trouver aucune porte de sortie cet hiver, et encore moins l’été prochain, le buteur pouvant être tenté d’aller au bout de son contrat. Cependant, le reporter de The Athletic le confie, le Paris Saint-Germain a pris des renseignements dans le dossier de l’attaquant des Gunners. Et s’il ne précise pas jusqu’où Leonardo est allé dans cette discussion, Orstein affirme que le PSG précise que même pour le club de la capitale, le salaire du joueur gabonais est tout de même problématique au moment où Nasser Al-Khelaifi attend surtout que la masse salariale soit un peu soulagée.