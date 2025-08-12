Asensio choisit son prochain club et prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien faire partir certains indésirables dans les prochains jours lors du mercato estival. Marco Asensio est invité à se trouver un nouveau club.

Le Paris Saint-Germain aura encore pas mal de travail cet été sur le marché des transferts. Si des arrivées sont encore attendues, le club de la capitale doit également penser à faire des ventes pour dégraisser son effectif. En attaque, certains joueurs sont concernés. C'est le cas de Randal Kolo Muani mais également de Marco Asensio. Si le premier cité devrait prendre le chemin de la Juve, le second peine à trouver chaussure à son pied. Son profil est revenu du côté de la Turquie ou encore à Aston Villa (club dans lequel il a fini la saison dernière), mais c'est bien en Liga que l'ancien joueur du Real Madrid pourrait retourner.

Le PSG contacté pour Asensio

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marco Asensio (@marcoasensio10)

En effet, selon les informations de Fichajes, Villarreal est entré en négociations ces dernières heures avec le PSG pour s'attacher les services de Marco Asensio. La formation espagnole est disposée à donner 8 millions d'euros aux champions d'Europe pour racheter la dernière année de contrat du natif de Palma de Majorque. A noter que Asensio serait chaud à l'idée de signer à Villarreal, un club sain et qui disputera la prochaine Ligue des champions. Le joueur va donc espérer un accord prochain entre le sous-marin jaune et le Paris Saint-Germain, qui pourrait faire grimper les enchères pour Marco Asensio. Il se dit que les pensionnaires du Parc des Princes espèrent le départ de tous les indésirables de leur secteur offensif pour tenter un coup sur le marché des transferts. Maghnes Akliouche est un joueur très apprécié, même si l'Inter pourrait bien finir par griller le club de la capitale.