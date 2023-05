Marco Asensio arrive à Paris, tout est bouclé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Asensio va rejoindre le Paris Saint-Germain lors du prochain mercato confirment ce samedi plusieurs sources européennes. Libre en fin de saison, le joueur du Real Madrid a déjà négocié avec Luis Campos.

Marco Asensio, dont le prénom a été choisi en référence à Marco Van Basten, arrive à la fin de son contrat à Madrid. Et si Florentino Perez a tenté de conserver le jouer espagnol un peu plus longtemps, en lui faisant une offre financière très importante, l'international a décidé qu'il était temps pour lui de découvrir un nouveau club et surtout un nouveau championnat, l'idée du joueur n'étant pas de rester en Liga, une compétition où il a tout gagné.

Après une saison qui ne l'aura pas vu jouer la moitié des matches disputés par les Merengue, Marco Asensio a donc demandé à son agent, l'inusable Jorge Mendes, de lui trouver un club. Pas besoin de faire un dessin, Mendes a d'excellentes relations avec Luis Campos, et ce dernier a évidemment bondi en apprenant que l'attaquant de 27 ans était sur le marché, qui plus est librement. Car même s'il n'est plus un titulaire indiscutable du côté de Madrid, l'ailier gauche espagnol affiche quand même 9 buts et 6 passes décisives à son compteur cette saison.

ESPN l'annonce sans détours, et d'autres médias le confirment, même si l'AC Milan, la Juventus ou bien encore Aston Villa se sont renseignés auprès de Jorge Mendes, c'est bien le PSG qui tient la corde concernant Marco Asensio. Du côté du Real Madrid, on a compris que ce dernier avait fait son choix et qu'il était inutile de tenter la moindre surenchère, les dirigeants parisiens voulant impérativement muscler leur secteur offensif au moment même où le départ de Neymar semble se négocier. Pour l'instant, ce deal à priori déjà trouvé n'est pas officialisé, Asensio et Paris attendant sereinement que la saison soit terminée, ne voulant pas provoquer Madrid où forcément ce départ ne fera pas le bonheur de Florentino Perez, en guerre ouverte avec Nasser Al-Khelaifi.

Asensio, un palmarès délirant

Pour rappel, Marco Asensio, s'il signe au PSG, arrivera dans la capitale avec un palmarès de gala : Championnat d'Espagne (2017, 2020 et 2022), Supercoupe d'Espagne (2017 et 2020), Ligue des champions (2017, 2018 et 2022), Coupe du monde des clubs ( 2016, 2017, 2018 et 2022), Supercoupe de l'UEFA (2016 et 2017), Coupe d’Espagne (2023), Euro U19 (2015), Euro Espoirs (2017), Médaille d’Argent JO 2021. Une belle prise pour le Paris Saint-Germain si cela se confirme, surtout pour un joueur qui n'a que 27 ans.