Arteta promet de faire pleurer le PSG

Par Hadrien Rivayrand

Ce mercredi soir au Parc des Princes, le PSG et Arsenal joueront un match des plus importants. Mikel Arteta est convaincu que son équipe est capable d'aller se qualifier au Parc des Princes.

Arsenal n'est pas au top de sa forme avant d'affronter le PSG. La récente défaite en Premier League contre Bournemouth, alors que les Gunners alignaient l'équipe-type, a particulièrement inquiété, que ce soit les fans ou observateurs du club londonien. Arsenal va devoir élever son niveau de jeu pour espérer passer en finale de la Ligue des champions. Surtout qu'il faudra faire avec pas mal de blessures. Mais pour Mikel Arteta, son équipe a tout pour éliminer le Paris Saint-Germain. Une confiance certaine affichée après la rencontre face à Bournemouth.

Arteta se voit déjà en finale de la Ligue des champions

Face à la presse, l'entraîneur espagnol d'Arsenal a en effet indiqué : « Nous voulions vraiment créer une bonne atmosphère et un résultat positif nous aurait aidé à construire ce que nous voulions pour mercredi. Ce que nous avons créé maintenant, c'est beaucoup de rage, de colère, de frustration et un mauvais sentiment dans le ventre. Il faut donc s'assurer d'utiliser cela pour mercredi afin de réaliser une énorme performance à Paris, de gagner le match et d'être en finale. Nous allons le faire ». Attention néanmoins à ne pas trop piquer les joueurs parisiens. Avant la rencontre aller déjà à l'Emirates Stadium, Arsenal avait affiché une énorme confiance pour un résultat au final négatif. La tension risque d'être assez énorme sur la pelouse du Parc des Princes et ce sont les détails qui feront la différence entre deux formations qui n'ont jamais remporté la Ligue des champions et qui veulent plus que tout réaliser leur rêve dans quelques semaines du côté de l'Allianz Arena de Munich.