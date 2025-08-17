Arsenal vient voir le PSG avec une toute petite offre

Dans : PSG.

Par Nathan Hanini

Alors que le Paris Saint-Germain débute sa saison de Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse de la Beaujoire face au FC Nantes, le club de la capitale voit ses joueurs courtisés par d’autres écuries. Après Gonçalo Ramos c’est autour de Kang in Lee.

En quête de profondeur pour son effectif, Mikel Arteta va chercher chez son bourreau. Battus par le PSG lors de la demi-finale de la Ligue des champions l’an passé, les Gunners pensent à Kang in Lee. Le club de Premier League a approché le joueur pour connaitre son intérêt sur une venue au sein du championnat anglais. Le Paris Saint-Germain de son côté n’est pas contre se séparer de l’international sud-coréen (36 sélections, neuf buts). Dans la rotation au sein de l’effectif de Luis Enrique, Lee ne manque pas de prétendants cet été sur le mercato.

Arsenal propose un prêt au PSG

#AFC made enquiry in recent days for Kang Lee at #PSG. The club is open to selling him + not a starter at #PSG + in search of game time and admires English football… 🔴🇰🇷 pic.twitter.com/YwEgK0ic6Y — 2SA (@Footy2SA) August 14, 2025

Selon le média Just Arsenal, les Gunners ont directement contacté le joueur de 24 ans pour une éventuelle arrivée du côté de Londres. La formation de Mikel Arteta souhaite se faire prêter l'offensif afin d’avoir une saison pour évaluer son adaptation à la Premier League avant d’envisager un transfert. Le média britannique précise que : « le PSG ne se montre pas intransigeant sur l'avenir de Lee et est ouvert à la négociation si une offre raisonnable lui est faite », dévoile-t-il. Problème, le club de la capitale veut recevoir une offre concrète et un prêt n’est pas considéré par Luis Campos. Arsenal va donc revoir son offre à la hausse pour espérer s’attacher les services de Kang in Lee. Le joueur de son côté souhaite plus de temps de jeu et ne ferme donc pas la porte à un départ pour aller dans ce sens.