Arnau Tenas quitte le PSG pour Villarreal (off)

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi le départ d'Arnau Tenas pour le club de Villarreal. Le gardien de but n'aura passé que deux saisons au PSG. Concernant le prix de ce transfert définitif, la presse espagnole évoque un montant total autour de 3ME, alors qu'en France, on parle de 5ME.
Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 28, 2025
Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière.