Arnau Tenas quitte le PSG pour Villarreal (off)

Par Claude Dautel

Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a officialisé ce jeudi le départ d'Arnau Tenas pour le club de Villarreal. Le gardien de but n'aura passé que deux saisons au PSG. Concernant le prix de ce transfert définitif, la presse espagnole évoque un montant total autour de 3ME, alors qu'en France, on parle de 5ME.