Après Renato Sanches, Lille menace aussi le PSG

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Agacé par la lenteur des discussions, le Portugais Renato Sanches a lancé un avertissement au Paris Saint-Germain. Et au cas où les Parisiens n’auraient pas compris le message, le président du LOSC Olivier Létang a rappelé que son milieu de terrain avait une autre option.

Une chose est sûre selon son président Olivier Létang, c’est que Renato Sanches ne sera plus Lillois la saison prochaine. Le milieu de terrain va profiter du bon de sortie accordé pour rejoindre une équipe plus ambitieuse. Depuis plusieurs semaines, on sait que l’international portugais a donné sa préférence au Paris Saint-Germain malgré l’intérêt persistant du Milan AC. Seulement voilà, le champion de France, qui n’offrirait pour le moment que 12 millions d’euros pour son transfert, n’atteint pas les 15 millions d’euros réclamés du côté de Lille.

🚨 Renato Sanches est tiraillé entre le PSG et l'AC Milan. Le Portugais ne comprend pas que les négociations traînent en longueur avec Paris.https://t.co/grP5XA68ey pic.twitter.com/t4jD1CWw1u — RMC Sport (@RMCsport) July 20, 2022

La situation stagne et commence sérieusement à agacer Renato Sanches qui, selon L’Equipe, aurait laissé 48 heures au Paris Saint-Germain pour s'entendre avec le club nordiste. Dans le cas contraire, l’ancien joueur du Bayern Munich optera pour le Milan AC. Une piste bien concrète si l’on en croit Olivier Létang, qui s’est exprimé sur le dossier ce mercredi en conférence de presse. « Sur Renato, je l’avais dit lors de la dernière conférence de presse. Il a deux très belles possibilités, c’est toujours mieux quand c’est comme ça », a commenté le président.

« S’il est toujours chez nous, c’est qu’on n’a pas trouvé l’accord avec les clubs concernés, a poursuivi l’ancien dirigeant du Paris Saint-Germain. Renato va partir oui, dans quel club, je ne sais pas. Des discussions sont en cours donc je vais garder confidentielle la nature de ces discussions. Ce sera Paris ou Milan. » Autrement dit, le club de la capitale a beau avoir les faveurs de Renato Sanches, le Lillois pourrait quand même lui échapper à tout moment.