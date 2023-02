Après Motta, un autre ex-Parisien fait vibrer le PSG

Mécontent du travail de Christophe Galtier, le Paris Saint-Germain envisage un changement d’entraîneur. La direction étudie plusieurs pistes et pense notamment à d’anciens joueurs passés par le club de la capitale.

Les prochaines rencontres pourraient être décisives pour l’avenir de Christophe Galtier. Une nouvelle contre-performance contre l’Olympique de Marseille dimanche fragiliserait encore un peu plus la position de l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Et l’on imagine que le Qatar verrait rouge en cas d’élimination face au Bayern Munich dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Compte tenu de la forme du moment, le pire des scénarios n’est pas à exclure.

C’est sans doute la raison pour laquelle la direction travaille déjà sur l’éventuelle succession de Christophe Galtier. Alors que le technicien en poste a été rassuré par ses dirigeants, ces derniers étudient les profils susceptibles de le remplacer. Le nom de Zinedine Zidane a très vite refait surface puisque l’ancien coach du Real Madrid, déjà convoité l’année dernière, n’est plus focalisé sur l’équipe de France depuis la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps. On parle aussi d’un possible retour de Thomas Tuchel, lequel aurait déjà posé ses conditions pour travailler dans de meilleures conditions que lors de son premier passage.

Not only Zizou #Zidane: there is also Marcelo #Gallardo in #PSG’s list as a candidate to become new #Paris’ coach in the next season. #transfers