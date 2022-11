Après Mbappé, le PSG et Madrid en guerre pour Endrick

Le PSG lorgne sur quelques pépites à recruter lors des prochaines fenêtres de mercato. Endrick en fait partie, lui qui met le feu au marché européen.

Luis Campos est déjà au travail concernant les prochaines périodes de mercato. Outre le renfort d'un défenseur central, le conseiller sportif du PSG sait que l'avenir devra être anticipé dans la capitale. Car que ce soit Kylian Mbappé, Neymar ou Leo Messi, ils sont tous sujets à des rumeurs de départ dans un futur plus ou moins proche. Et QSI va donc devoir préparer l'avenir, tout en envoyant un message fort à l'Europe du football. En ce sens, le PSG est très intéressé par la possibilité de recruter Endrick. L'attaquant brésilien de 16 ans est considéré comme la prochaine star du football mondial. Et forcément, le PSG ne veut pas passer à côté de la possibilité de le recruter. Selon Fabrizio Romano, les champions de France font bien partie de la bataille pour Endrick.

Real Madrid, Paris Saint-Germain and Chelsea are the three clubs that are pushing hard to sign Endrick. They are ahead of all the other clubs. 🚨🇧🇷 #transfers



There's no official bids to Palmeiras yet - but it will happen soon. Release clause: €60m. Endrick would join in 2024. pic.twitter.com/ZEw5kNasLA