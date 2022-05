Antonio Conte, sa réponse au PSG est imminente

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Courtisé par le PSG, Antonio Conte a la cote à Tottenham, un club qu’il a guidé en Ligue des Champions en terminant 4e de Premier League.

Malgré ce très beau finish avec Tottenham, l’avenir de l’entraîneur italien est toujours très incertain. Et pour cause, Antonio Conte n’a toujours pas acheté de maison à Londres, ce qui interroge sur ses intentions à long terme. A en croire les informations du site London-World, Antonio Conte est actuellement en pleine réflexion avec sa famille au sujet de leur avenir. A peine la saison terminée, l’entraîneur de Tottenham et toute sa bande sont revenus en Italie. L’ex-entraîneur de Chelsea a-t-il le mal du pays ? A l’heure où le Paris Saint-Germain le courtise, de nombreuses questions se posent au sujet de l’avenir de l’entraîneur de Tottenham. Mais il semblerait que le suspense devrait prendre fin dans les prochains jours.

Conte va décider de son avenir dans les jours à venir

Et pour cause, le média londonien affirme qu’une décision va bientôt être prise par Antonio Conte pour la suite de sa carrière. Plusieurs options seraient sur la table dont une signature au Paris Saint-Germain, même si cette information peut paraître surprenante dans la mesure où l’on imagine assez mal le très directif Antonio Conte collaborer avec Luis Campos, probable futur directeur sportif du PSG. Il semblerait que l’entraîneur de Tottenham était surtout une piste de Leonardo, lequel a été remercié par Nasser Al-Khelaïfi dimanche après-midi au lendemain de l’annonce de la prolongation de Kylian Mbappé. Ces dernières heures, le flou règne sur l’identité du futur entraîneur de Paris. L’Equipe a dévoilé que Kylian Mbappé n’était pas contre le maintien de Mauricio Pochettino tandis que Luis Campos a poussé en interne pour Ruben Amorim. Mais le Portugais du Sporting a fait part de son envie de rester encore une année au Portugal. Le chantier ne fait donc que commencer pour le PSG en attendant de connaître la réponse d’Antonio Conte aux rumeurs.