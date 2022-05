Antonio Conte, il savonne la planche du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG rêve d'Antonio Conte, et c'est réciproque. Mais un de ses anciens coéquipiers à la Juventus, ex-joueur de l'OM aussi, l'incite à rester à Tottenham.

Rarement une fin de saison aura été aussi bizarre sur le banc de touche du Paris SG. Mauricio Pochettino sait que ses jours sont comptés et qu’il va surement être limogé dans quelques semaines quand la saison sera terminée. Son successeur annoncé, Antonio Conte, entraineur à Tottenham, le club où Mauricio Pochettino se verrait bien reprendre sa carrière. Un échange est-il possible ? Le PSG y serait favorable, histoire d’éviter de payer les 15 millions d’euros à l’Argentin, tandis que le coach italien ne semble pas vraiment faire d’un avenir longue durée chez les Spurs sa priorité. En attendant, les matchs s’enchainent, et si Paris ne joue plus grand chose, Tottenham est concentré sur sa bataille pour aller chercher une place en Ligue des Champions.

Tottenham jouera le titre avec Antonio Conte

Dans ce combat, Antonio Conte et sa rage de vaincre seront décisifs. Une envie que le club londonien doit mettre en avant et sur laquelle il faut s’appuyer sur l’avenir. Ancien joueur de l’OM mais aussi de Premier League, Fabrizio Ravanelli a incité son compatriote à rester à Tottenham pour refaire du club londonien une place forte en Europe. Penna Bianca estime même qu’Antonio Conte peut faire gagner la Premier League à Tottenham, et qu’il est donc hors de question de le laisser partir au PSG. « Je suis sûr qu’il peut faire progresser cette équipe et réaliser ce qu’il a en tête. Tottenham a toujours manqué de quelque chose, ils n’ont jamais réussi à avoir la qualité suffisante pour aller au bout. Maintenant, avec Conte et Fabio Paratici (le directeur général), ils peuvent faire les bons choix pour leur donner une identité d’équipe qui gagne. Ils peuvent aller chercher la Premier League, la saison prochaine sera décisive », a expliqué au Sun celui qui fut le coéquipier d’Antonio Conte à la Juventus et en équipe d’Italie. Une prise de parole qui devrait inciter Tottenham à y réfléchir deux fois avant de laisser filer son manager au PSG. La rage de vaincre à tout prix d’Antonio Conte est en effet bien connue, et c’est ce qui attire les dirigeants parisiens. Cela tombe bien, l’actuel entraîneur des Spurs a envie de diriger un effectif construit pour gagner la Ligue des Champions, le grand objectif de sa carrière.