Antonio Conte au PSG, le ton est donné !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Peu à peu, Antonio Conte devient le favori à la succession de Mauricio Pochettino au PSG.

L’actuel entraîneur de Tottenham plaît à la direction du Paris Saint-Germain, qui cherche activement un successeur à Mauricio Pochettino dans l’optique de la saison prochaine. Initialement, c’est bien sûr Zinedine Zidane qui était la priorité du PSG au poste d’entraîneur. Mais l’ancien homme fort du Real Madrid, qui attend plutôt que la place se libère en Equipe de France, ne semble pas plus emballé que cela par l’opportunité de rejoindre le banc parisien. Le Qatar s’est ainsi tourné vers d’autres profils et celui d’Antonio Conte colle avec ce que recherche le PSG. Et pour cause, le club parisien souhaite enrôler un entraîneur à forte poigne, capable de tenir tête aux stars du Paris Saint-Germain à l’instar de Neymar, de Lionel Messi ou encore de Kylian Mbappé dans le cas où l’international français prendrait la décision de prolonger à Paris. Antonio Conte est de son côté très emballé par l’idée de rejoindre le PSG. L’actuel entraîneur de Tottenham ne rejoindra en revanche pas le Paris SG à n’importe quelles conditions. A en croire l’insider Abdellah Boulma, l’ex-sélectionneur de l’Italie a d’ores et déjà fixé quelques règles au Qatar dans l’optique des négociations pour rejoindre le PSG.

Antonio Conte fixe ses règles au PSG

Antonio Conte 🇮🇹 a informé les émissaires du Qatar qu’il était prêt à succéder à Pochettino, avec comme conditions :



▪️ La gestion totale sur le mercato



▪️ Sa volonté de collaborer avec Gianluca Petrachi



▪️ La venue de son staff



(@AbdellahBoulma) pic.twitter.com/0wLuZYcx3F — Actu Foot (@ActuFoot_) April 26, 2022

L’informateur croit par exemple savoir qu’Antonio Conte souhaite avoir le contrôle total sur le mercato du Paris Saint-Germain, ce qui ne sera pas une mince affaire dans le cas où Leonardo serait maintenu en poste par l’Emir du Qatar et par Nasser Al-Khelaïfi. Rien ne dit que Conte et Leonardo n’auront pas les mêmes idées pour renforcer l’effectif du mercato mais on le sait, l’Italien a un caractère très fort et supportera assez mal d’être contrarié en cette période si cruciale du marché des transferts. Par ailleurs, le manager des Spurs imposerait au PSG la venue de Gianluca Petrachi, un élément de plus qui pourrait fragiliser la position de Leonardo dans la mesure où l’Italien de 53 ans est un directeur sportif. Ensuite, et ce prochain point ne devrait pas poser de problème à la direction parisienne, Antonio Conte ne viendra évidemment pas sans l’ensemble de son staff technique au PSG.

À ce jour, le #PSG n’a pas contacté Antonio Conte pour devenir entraîneur la saison prochaine #RMCLive — Loïc Tanzi (@Tanziloic) April 26, 2022

Enfin, à en croire les informations obtenues par RMC, Antonio Conte réclame un salaire énorme au Paris Saint-Germain afin de rejoindre le champion de France. La radio dévoile que Conte, qui perçoit actuellement 17 millions d'euros par an à Tottenham, souhaite que le Qatar double son salaire en atteignant la barre des 30 millions d'euros, une somme qui en ferait l'un des coachs les mieux payés de la planète avec Diego Simeone. C'est maintenant au PSG d'accepter ou de refuser les conditions XXL de l'exigeant Antonio Conte en toute conscience. A voir donc dans les prochaines semaines, puisque Loïc Tanzi, journaliste également sur RMC, affirme que les exigences sont bien là, mais que les contacts directs n'ont toujours pas été pris entre le PSG et Antonio Conte. Cela ne saurait tarder.