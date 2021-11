Ansu Fati meilleur que Kylian Mbappé, Tebas se ridiculise

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Toujours prêt à critiquer le Paris Saint-Germain, Javier Tebas en a remis une couche. Pour le président de la Liga, son championnat reste attractif malgré les départs importants ces dernières années. La preuve, selon lui, le Barcelonais Ansu Fati n’a rien à envier au Parisien Kylian Mbappé.

Après la trêve internationale, on risque d’assister à un nouveau coup de gueule de Leonardo. Le directeur sportif s’était déjà agacé des critiques incessantes contre le Paris Saint-Germain. Mais force est de constater que son intervention n’a pas refroidi ses détracteurs. Cette semaine, le président d’honneur du Bayern Munich Uli Hoeness s’est lâché sur « l’argent de merde » du club francilien. Et dans la foulée ou presque, voici que Javier Tebas sort à nouveau du silence pour s’attaquer au Paris Saint-Germain.

« Fati aussi bon ou meilleur que Mbappé »

Le vice-champion de France a encore affaibli son championnat en chipant l’ancien Barcelonais Lionel Messi cet été. Mais pour éviter de perdre la face, le président de la Liga a osé une étonnante comparaison entre le Parisien Kylian Mbappé et le joyau du Barça Ansu Fati. « Nous aimons toujours donner beaucoup de valeur à ce qu'il y a à l'étranger, a regretté le dirigeant sur la Cadena COPE. Nous avons Ansu Fati. C'est dommage pour sa blessure mais pendant la période où il a pu revenir, il a montré qu'il était aussi bon ou meilleur que Kylian Mbappé. » Chacun se fera son avis.

En tout cas, il est clair que Javier Tebas tente de redorer l’image d’un championnat qui, selon lui, ne souffre pas du départ de Lionel Messi. « Je ne pense pas, confiait-il le mois dernier. Suarez, Benzema, Vinicius et Ansu Fati sont toujours là. On nous pose toujours la même question, on avait l'impression que le monde touchait à sa fin avec le départ de Cristiano ou Neymar et nous continuons à nous développer plus que les autres. La Liga est déjà au-dessus des joueurs, même si évidemment j'aimerais avoir des joueurs comme Messi et des entraîneurs comme Guardiola ou Mourinho. » Nul doute que Javier Tebas serait ravi d’accueillir Kylian Mbappé l’été prochain.