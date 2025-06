Anne Hidalgo ennemie du PSG, Nasser Al-Khelaifi accuse

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le projet de futur stade du PSG se précise un peu plus depuis mardi. Le club parisien a retenu deux villes d'accueil avec Massy (Essonne) et Poissy (Yvelines). C'est fini pour le Parc des Princes comme Nasser Al-Khelaifi l'a reconnu froidement à la télévision française.

Il y a un peu plus d'une semaine, le Paris Saint-Germain fêtait son sacre européen dans un Parc des Princes incandescent. Cette fête résonne désormais comme le chant du cygne pour l'emblématique enceinte. En conflit avec la mairie et Anne Hidalgo, le PSG n'a pas pu racheter le Parc malgré une offre autour des 38 millions d'euros. Un échec qui a poussé Nasser Al-Khelaifi à pousser pour la construction d'un nouveau stade, plus grand et plus moderne que son habituel domicile. Après plusieurs mois de réflexion sur la localisation du site, le club parisien a sélectionné deux villes d'accueil mardi : Massy dans l'Essonne et Poissy dans les Yvelines.

Nasser tacle durement Hidalgo en direct

Un nouveau pas vers une réalité qui rend mécontent les supporters parisiens. Nasser Al-Khelaifi assume néanmoins son choix et sa démarche. Invité de l'émission C à Vous mardi soir, le président du PSG a attaqué Anne Hidalgo sans la nommer. Selon lui, la Maire de Paris chasse le club du Parc des Princes à cause de son refus de vente. « On veut travailler avec tout le monde, on veut construire quelque chose pour le club. Si quelqu’un est contre le club, ce n’est pas un ami. […] Le Parc, c’est un stade historique pour le club. On le respecte beaucoup. Mais si on n’est pas les bienvenus dans le stade, on cherche une solution. C’est ce qu’on a fait », a t-il lâché sur France 5.

Des mots durs envers celle qui dirige la capitale depuis 2014. Pour enfoncer le clou, Nasser Al-Khelaifi a complimenté l'adversaire politique d'Anne Hidalgo en Ile-de-France, la présidente de région Valérie Pécresse. « J’ai un grand respect pour elle, elle est intelligente. Elle comprend l’importance pour le club. On peut trouver une solution avec elle », a t-il indiqué. Une manière habile de faire porter la responsabilité du déménagement du PSG à la municipalité. Pas sûr toutefois que cela suffise à calmer la colère des supporters, très attachés au Parc des Princes.